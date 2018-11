Overnemers gevonden, Würst in Leuven kan weer open: “We waren al fan als klant” ADN

21 november 2018

14u48

Bron: Belga 0 De Leuvense vestiging van de failliete hotdogketen Würst gaat binnenkort weer open. Ondernemer Hendrik Winkelmans, die eerder aan de wieg stond van fietsenketen Fiets!, neemt de zaak over samen met twee vrienden. "Het leek ons plezant en we waren al fan als klant", zegt hij.

Würst is het culinaire geesteskind van VRT-televisiekok Jeroen Meus. De keten werd in oktober failliet verklaard. De vestigingen in Gent, Antwerpen en Leuven zijn sindsdien dicht. Voor de Leuvense zaak en de merknaam is er nu een koper gevonden, zo meldt De Tijd. Het gaat om Hendrik Winkelmans, Diedrik Tas en Frank Plasschaert.

De curator en Winkelmans bevestigen. "Het leek ons plezant en we waren al fan als klant. We hebben inlichtingen gevraagd bij de curator en de winkel in Leuven bleek een rendabele zaak", zegt de ondernemer. Hoewel hij de vestigingen in Gent en Antwerpen niet mee overneemt, sluit Winkelmans niet uit dat hij Würst nog uitbreidt. "Maar we gaan eerst zie hoe het in Leuven marcheert.”

“Willen zeker Kerstperiode halen”

De afgelopen dagen hebben de overnemers al gesprekken gevoerd met het personeel van vroeger. "We willen met de vertrouwde gezichten verder", zegt Winkelmans. Wanneer de zaak zijn deuren weer kan openen, is nog niet duidelijk. "We zijn dat nog aan het bespreken, maar we willen zeker de Kerstperiode halen.”

