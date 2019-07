Overnemer voor websites erotiekwinkel Pabo KVDS

10 juli 2019

19u04

Bron: Belga 0 Binnenland De failliete verkoper van seksspeeltjes Pabo verdwijnt dan toch niet helemaal. De webwinkels van het bedrijf - waaronder de Belgische site Pabo.be - worden overgenomen door het Nederlandse EDC. De tien fysieke Pabo-winkels in Vlaanderen zitten niet in de overname. Het is niet duidelijk of die nog een toekomst hebben.

EDC baat al website EasyToys.nl uit en is daarmee naar eigen zeggen de grootste verkoper van erotische artikelen in België en Nederland. Het bedrijf beschikt over een eigen productievestiging in China en een groothandel die levert over de hele wereld.

Personeel

Naast Pabo.be neemt het bedrijf ook de Nederlandse, Duitse en Franse sites van het Duitse Pabo-moederbedrijf Beate Uhse over. Hoeveel personeel de overstap kan maken, wordt volgens een woordvoerster nog bekeken. De transactie zal naar alle verwachtingen nog deze maand afgerond worden.





EDC-eigenaar en directeur Eric Idema ziet in de webshops veel potentieel. "De infrastructuur en het logistieke proces van EDC Retail zijn dermate efficiënt opgezet, dat we denken het bedrijf een mooie toekomst bij ons te kunnen bieden en het verder te doen groeien", zegt hij. "Over drie jaar verwachten we een omzet van 50 miljoen euro op jaarbasis."

Het is niet de eerste keer dat Pabo nieuw leven wordt ingeblazen. Vorig jaar gebeurde dat ook al eens, maar zonder succes.

Het in 1984 opgerichte Pabo is vooral bekend als postorderbedrijf. Zo konden consumenten al ver voor de komst van het internet erotische artikelen en lingerie bestellen en laten leveren.