Overname Würst Leuven in finale fase



BMK

16 november 2018

16u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Er is een overnemer gevonden voor het restaurant Würst in Leuven. Dat bevestigt het kantoor van curator Jan De Rieck. “De overname zit in een finale fase maar is nog geen feit. We verwachten begin volgende week een doorbraak in het dossier”, klinkt het. Over wie het gaat, is voorlopig niet bekend.

Jeroen Meus, de oprichter van de restaurantketen die culinaire 'haute dogs’ serveert, is zelf niet op de hoogte van de nakende overname. “Ik heb er absoluut geen idee van”, aldus Meus. “Ik ben momenteel met andere projecten bezig.”



Würst ging midden 2015 met veel succes van start in Leuven onder leiding van de bekende Leuvense televisiekok. Lange wachtrijen waren dagelijkse kost. Later openden er ook nog vestigingen van Würst in Antwerpen en in Gent. Ook op festivals was ‘de betere hotdog ’ een bijzonder groot succes.



In oktober 2018 bleek dat het vet van de soep was en stonden de klanten van de drie vestigingen voor een gesloten deur. De rechtbank van koophandel verklaarde het bedrijf achter Würst failliet. Er bleef een schuldenberg achter van 970.000 euro.



De nakende overname zou naar alle waarschijnlijkheid enkel betrekking hebben op de Leuvense vestiging die mogelijkerwijs een doorstart zou kunnen maken. De kans dat de vestigingen in Gent en Antwerpen ooit nog de deuren openen, is bijzonder klein.