Overlegcomité zit opnieuw samen om het stijgend aantal coronabesmettingen te bespreken KVE

21 juli 2020

17u32

Bron: Belga, VRT NWS 0 In het Egmontpaleis in Brussel zit het Overlegcomité sinds 16.30 uur samen. De vertegenwoordigers van de verschillende regeringen van ons land bereiden samen met enkele experten in grote lijnen de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag voor. Het is nog afwachten of er na afloop maatregelen zullen worden afgekondigd.

Een van de elementen die op tafel liggen, zijn de zogenaamde draaiboeken die voorschrijven hoe de lokale besturen moeten reageren in functie van een besmetting en afhankelijk van de aard van die besmetting. Ook de contactopsporing die nog altijd niet op punt staat, zal aan bod komen.

Volgens VRT NWS zal er ook een mogelijke verstrenging van de maatregelen worden besproken, maar het is nog niet duidelijk wat die eventuele verstrenging zou kunnen inhouden en wanneer die beslissing zal genomen worden. In elk geval moet dit overlegcomité de Nationale Veiligheidsraad van donderdag voorbereiden



Of er na afloop grote maatregelen worden aangekondigd, valt dus af te wachten. Het wordt echter niet geheel uitgesloten. De cijfers van het aantal nieuwe besmettingen blijven immers toenemen.

Lees ook: Zo ziet het najaar eruit volgens experts: “Hoe de herfst zal verlopen, hangt volledig af van wat we deze week doen” (+)