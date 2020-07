Overlegcomité bereidt zich voor: geen versoepelingen, mondmaskers wellicht verplicht op openbare plaatsen KVE

21 juli 2020

17u32

Bron: Belga, VRT NWS 84 In het Egmontpaleis in Brussel heeft het Overlegcomité opnieuw samengezeten. De vertegenwoordigers van de verschillende regeringen van ons land hebben samen met enkele experten in grote lijnen de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag voorbereid. Na afloop van de vergadering zijn nog geen verstrengingen aangekondigd, maar minister De Block heeft gezegd dat er wellicht zal overgegaan worden tot een verplichting van mondmaskers op openbare plaatsen.



Een van de elementen die op tafel lagen, zijn de zogenaamde draaiboeken die voorschrijven hoe de lokale besturen moeten reageren in functie van een besmetting en afhankelijk van de aard van die besmetting. Ook de contactopsporing die nog altijd niet op punt staat, kwam aan bod tijdens het overleg. In elk geval moest dit overlegcomité de Nationale Veiligheidsraad van donderdag voorbereiden. Het is wel zeker dat alle versoepelingen van tafel werden geveegd.

Volgens VTM NIEUWS werd er ook een verstrenging van de maatregelen besproken en ook minister De Block bevestigde dit na afloop van het Overlegcomité.

“Situatie is ernstig”

“De situatie is toch ernstig”, zei De Block na afloop van het Overlegcomité. “Mogelijk hebben de mensen nog meer gedaan dan toegelaten was - ook achter gesloten deuren. En dan is het moeilijk om te ontdekken wat het is fout gelopen in al die gemeenten waar haarden opduiken”, aldus de minister.

Het is nu zaak om uit te zoeken wat de oorzaken van die clusters zijn. “Dan kunnen de burgemeesters gepaste maatregelen treffen”, meende De Block. “Indien er een plaats is waar de regels niet worden gerespecteerd, dan kan het gesloten worden.”

In Antwerpen is er een stevige stijging in het aantal besmettingen en dat baart de overheid zorgen. “In Antwerpen heeft het virus aan kracht gewonnen en dat is verontrustend. Maar ook in sommige dorpen en gemeenschappen zien we meer besmettingen”, verklaarde de minister.

Mondmaskers

De Block legt uit dat er wellicht verstrengingen zullen komen. “Het is de bedoeling om dat ministerieel besluit tegen donderdag voor te bereiden en dan ook af te kloppen. Er kunnen verstrengingen komen voor heel het land. Maar ook lokaal kunnen er maatregelen genomen worden.”

Op de vraag of de verplichting om mondmaskers te dragen nog wordt uitgebreid, antwoordde de minister: “Ja, er kan een verstrenging zijn. Op openbare plaatsen, bij openbare diensten - en nog wat anders.”

Cafés en restaurants blijven open, kon ze nog bevestigen.

Op donderdag vindt de volgende Veiligheidsraad plaats. Dan wordt officieel meegedeeld welke maatregelen mogelijk al dan niet verstrengd worden.

