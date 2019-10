Overleg in bewakingssector afgesprongen IB

24 oktober 2019

02u05

Bron: Belga 0 Het overleg in de sector van de bewaking is deze nacht afgesprongen. Dat zegt Steve Rosseel van ACV Voeding en Diensten, die meldt dat de onderhandelingen geen resultaat hebben opgeleverd.

Morgen (vrijdag) is er een infovergadering met gedelegeerden gepland over de inhoud van de gesprekken en zullen er afspraken worden gemaakt in verband met acties, aldus Rosseel.

De vakbonden proberen sinds juni om een akkoord af te sluiten voor een verhoging van de koopkracht en betere werkomstandigheden. Werken in de sector is volgens de vakorganisaties niet leefbaar meer als er geen koopkrachtverhoging komt en vooral een betere verloning van de flexibiliteit in de bewakingssector.

Verzoeningspoging mislukt

Maandag was er nog een verzoeningspoging van een sociaal bemiddelaar om de plooien tussen de bonden en de werkgevers enigszins glad te strijken. Woensdagnamiddag gingen de bonden en de werkgevers, onder leiding van een sociaal bemiddelaar, dan opnieuw rond de onderhandelingstafel zitten. Op voorhand was echter bij de vakbonden al te horen dat er weinig hoop was op een snel compromis. Indien er geen toegevingen komen van de werkgevers, volgen er mogelijk spontane acties, luidde het vooraf.

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) betreurt het mislukken van de onderhandelingen. “De werkgevers hebben verschillende voorstellen op tafel gelegd, die samen de loonnorm volledig uitputten. Het voorstel van de werkgevers bestond uit koopkrachtverhoging, een betere vergoeding van de flexibiliteit en maatregelen rond werkbaar werk en mobiliteit”, luidt het in een persbericht deze nacht.

“Sociale vrede bewaren”

De beroepsvereniging zegt te betreuren “dat de vakbonden daar, ook na tussenkomst van de sociaal bemiddelaar, geen genoegdoening konden in vinden”. “We hebben voor sociaal bemiddeling gevraagd zodat nieuwe stappen kunnen worden ondernomen teneinde tot nieuwe onderhandelingen te komen en de sociale vrede te bewaren”, klinkt het tot slot.

De vorige onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers dateerden van 14 oktober en liepen toen uit op een totale blokkade. Er werd vervolgens een stakingsaanzegging ingediend, waarna het gemeenschappelijk vakbondsfront dinsdagochtend al een eerder symbolische actie voerde aan het NAVO-hoofdkwartier.

Dat maakte echter dat op Brussels Airport minder bewakingsagenten kwamen opdagen, met langere wachttijden aan de veiligheidscontrole op de luchthaven als gevolg.