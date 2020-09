Overleg directie en vakbonden Makro levert geen akkoord op kv

18 september 2020

03u04

Bron: Belga 0 Bij Makro heeft gisteren opnieuw een buitengewone ondernemingsraad plaatsgevonden, maar vakbonden en directie zijn er niet in geslaagd om een overeenkomst te bereiken. Dat meldt Stijn Vandercruysse van de liberale vakbond ACLVB in naam van het gemeenschappelijke vakbondsfront.

De bonden willen naar eigen zeggen een echt sociaal overleg waarbij ook een onderhandelkalender wordt opgesteld. Ook moeten pilootprojecten die momenteel in de winkels aan de gang zijn, stopgezet worden, klonk het vannacht Belga. De directie deed volgens Vandercruysse wel enkele toegevingen, maar die waren voor de bonden niet voldoende. Ze gaan zich nu beraden over hoe het verder moet. Vandaag zal nog verder worden gecommuniceerd, verklaarde ook BBTK.

De directie van Makro kondigde een tweetal weken geleden aan dat ze het komende jaar 100 tot 200 tijdelijke contracten niet zal verlengen en een resem wijzigingen doorvoert in de zes winkels (Deurne, Eke, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart). Zo is er onder meer sprake van de invoering van zelfscankassa's en een vereenvoudiging van de interne organisatiestructuur. De vakbonden zeggen niet per se tegen het plan te zijn, maar ze wilden erover kunnen onderhandelen. Sinds de aankondiging waren er al stakingen in verschillende winkels.

