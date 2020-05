Overleg bij Brussels Airlines opnieuw gestart: bonden pleiten voor arbeidsduurvermindering Alternatief voor nettoloon wordt momenteel uitgewerkt JTO

18 mei 2020

11u09

Bron: Belga 0 Bij Brussels Airlines zijn gesprekken begonnen over de zware herstructurering die de luchtvaartmaatschappij wil doorvoeren. Volgens de vakbonden zijn onder meer SWT (het vroegere brugpensioen) en een cafetariaplan in plaats van nettoloon pistes in een ontwerp-cao die ze ontvingen. Zelf schuiven de bonden een arbeidsduurvermindering naar voren.

De directie van Brussels Airlines wil tot 1.000 banen schrappen en het overblijvende personeel laten inleveren. De procedure-Renault die wordt toegepast bij collectieve ontslagen, is opgestart. Die procedure is maandagochtend begonnen met een consultatie- en informatieronde waarbij de vakbonden vragen kunnen stellen. Er zijn meer dan 100 vragen ingediend.

Eenvoudig worden de gesprekken niet. De personeelsvertegenwoordigers vinden de plannen van de directie onaanvaardbaar, maar daarnaast moet de luchtvaartmaatschappij zelf ook nog een akkoord zien te vinden over staatssteun, net als moederbedrijf Lufthansa in Duitsland. De topman van Lufthansa, Carsten Spohr, was vrijdag in Brussel om met de regering te praten, maar dat heeft voorlopig niet tot een akkoord geleid.

Dit hangt als een schaduw over de onderhandelingen. Filip Lemberechts (Liberale bond ACLVB)

Filip Lemberechts van de liberale bond ACLVB hoopt dat er in de komende dagen alsnog duidelijkheid komt over staatssteun. “Dit hangt als een schaduw over de onderhandelingen”, zei hij voor aanvang van de gesprekken met de directie. “We moeten eerst duidelijkheid hebben over de onmiddellijke toekomst van de maatschappij, anders heeft het geen zin om over de rest te praten”, vindt Didier Lebbe van de Franstalige christelijke vakbond CNE. Ook de timing is voor de bonden een doorn in het oog. “Men verwacht dat we een blanco cheque ondertekenen tegen eind mei, maar dat is onmogelijk”, aldus Anita Van Hoof van de socialistische BBTK.

Cabinepersoneel zou 20 tot 25 procent moeten inleveren. Paul Buekenhout (Christelijke bond ACV)

En toch lijkt er bereidheid bij het personeel van de luchtvaartmaatschappij te bestaan om een inspanning te leveren. Verschillende vakbondsvertegenwoordigers schoven maandagochtend een arbeidsduurvermindering naar voren. Als het personeel tijdelijk minder uren klopt, kunnen meer mensen aan boord blijven, is de redenering. Lemberechts drukt de hoop uit om “ettelijke honderden” ontslagen te vermijden. “De bereidheid om het bedrijf mee te redden, is aanwezig, maar niet op de drastische manier die nu op tafel ligt”, klonk het bij Paul Buekenhout van de christelijke bond ACV. Hij stoort zich met name aan de piste in de ontwerp-cao waarbij de directie nettoloon van personeel zou omzetten in een zogenaamd “cafetariaplan”, waarbij de werknemers kiezen uit andere voordelen. “Maar daarop worden geen sociale lasten betaald”, waarschuwt de vakbondsman. De bijgestuurde loon- en arbeidsvoorwaarden vallen slecht bij de bonden. “Cabinepersoneel zou 20 tot 25 procent moeten inleveren”, klaagt Buekenhout aan.

Ook het brugpensioen, tegenwoordig Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT) genoemd, zou vanaf 59 jaar voor een deel van het personeel mogelijk kunnen zijn volgens de ontwerp-cao, zeggen de bonden. Alleen is de bijpassing voor de bonden te laag, waardoor het inkomensverlies te hoog zou zijn. “Bovendien moet de minister van Werk de toepassing van het systeem goedkeuren”, besluiten de bonden.