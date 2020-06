Overleeft ABVV-voorzitter vertrouwensstemming? Lot ligt in handen van Waalse leden na gewraakt gesprek met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez TT

08 juni 2020

08u34

Bron: Belga 0 De voorzitter van de socialistische vakbond, Robert Vertenueil, moet vandaag een vertrouwensstemming ondergaan door de Waalse centrales van de vakbond. Reden: niet meer of niet minder een onderhoud met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. PS-voorzitter Paul Magnette zegt verbaasd te zijn door de vele kwade reacties.

Vertenueil had de voorbije week een ontmoeting met de MR-topman, op de hoofdzetel van het ABVV. Na afloop pleitten beiden voor een nieuw sociaal pact. Die ontmoeting en de bijhorende boodschap viel slecht bij de Waalse achterban van Vertenueil. Zelfs in die mate dat er vandaag gestemd wordt over het lot van Vertenueil. Het bureau van het Waals ABVV houdt een vertrouwensstemming.

Vertenueil is Franstalig, en de vertrouwensstemming gebeurt door het Waals ABVV. Maar de stemming gaat wel degelijk over zijn positie als federaal voorzitter. Het ABVV is immers een nationale vakbond.



In een reactie zegt PS-kopstuk Magnette dat hij verbaasd is over de kwade reacties van een deel van de achterban op Vertenueil. "Hij heeft zijn standpunten verdedigd. Het zou een te simpele voorstelling van de zaken zijn om te zeggen dat hij een sociaal pact wil tussen het ABVV en de MR". Magnette zegt wel de autonomie van de vakbond te respecteren.

Dat de positie van Vertenueil wankelt is opmerkelijk, vooral gezien de timing. In november zijn het sociale verkiezingen. En er is de zware economische impact van de coronacrisis.



Binnen het Waals ABVV is er een groeiende invloed van de extreemlinkse PVDA. Ongetwijfeld ligt dat mee aan de ophef die ontstaan is binnen de vakbond over de ontmoeting van de voorzitter met MR-kopstuk Bouchez.

