Overheidsvakbond ACOD dreigt opnieuw met acties in havens: "We zullen ons huidige statuut nooit opgeven"

21 november 2018

14u44

De socialistische overheidsvakbond ACOD verwerpt het voorstel van minister Liesbeth Homans (N-VA) over het statuut van de Vlaamse ambtenaren. De vakbond dreigt met het hernemen van de acties indien de minister geen gehoor heeft aan hun eisen.

De minister onderhandelt al een tijd met de overheidsbonden over het statuut van de Vlaamse ambtenaar en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen. Dat leidde al tot vakbondsacties in september bij onder meer de sluizen en in de havens, met heel wat hinder voor de scheepvaart tot gevolg.

Een nieuw voorstel van de minister wordt unaniem verworpen door het ACOD, zegt algemeen secretaris Jan Van Wesemael. "We zullen ons huidige statuut nooit opgeven", aldus Van Wesemael. "De minister mag het statuut van de contractuelen verbeteren, maar raken aan de statutairen zullen we nooit aanvaarden".

Eerder bekwamen de bonden al dat de hervorming van de ziekteverlofregeling uit het ontwerp werd gehaald. Daardoor zullen Vlaamse ambtenaren na dertig dagen ziekte toch niet terugvallen op een ziekte-uitkering. Maar dat volstaat niet, aldus het ACOD. De vakbond is in het bijzonder niet te spreken over de voorgestelde ontslagregeling.

Evaluaties

Iemand die op een loopbaan van 20 tot 40 jaar twee negatieve evaluaties krijgt, kan worden ontslagen. “Nu kan dat pas na twee negatieve evaluaties binnen de drie jaar. Daarna vervallen die negatieve evaluaties”, legt Van Wesemael uit. Volgens de overheidsvakbond dreigt zo de politieke onafhankelijkheid van de ambtenaar in het gedrang te komen. “Steeds meer leidende ambtenaren zijn politiek gekleurd”, aldus de ACOD-secretaris.

Maandag vindt nieuw overleg plaats. De vakbond wil dan weten waar hij aan toe is. "Indien er geen gehoor wordt gegeven aan onze fundamentele opmerkingen, dan zullen we genoodzaakt zijn de tot op heden opgeschorte acties opnieuw te activeren", waarschuwt de vakbond. "Dat kan snel gaan", aldus nog Van Wesemael.