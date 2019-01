Overheidsschulden dalen in eurozone maar Belgische schuldenberg blijft groot AW

21 januari 2019

11u45

Bron: Belga 0 De schuldenberg van de landen van de eurozone daalde in het derde kwartaal van vorig jaar. De schuldgraad van de negentien lidstaten van de muntunie klokte af op 86,1 procent van hun bruto binnenlands product (bbp), zo meldt het Europese statistiekbureau. Ook in België steeg de schuldgraad van de overheden, al blijven we in de onderste gelederen.

In het tweede kwartaal noteerde Eurostat nog een schuldgraad van 86,3 procent en aan het einde van het derde kwartaal het jaar voordien was dat zelfs 88,2 procent. Voor de hele Europese Unie was er ook een daling, tot 80,8 procent in het derde kwartaal.



Belgische schuldenberg

De Belgische overheidsschuld klokte eind september af op een schuldgraad van 105,4 procent van het bbp tegenover 107,1 procent het jaar voordien.

Ons land sleept een hoge schuldenberg mee waardoor we het -vergeleken met andere landen- steevast slecht doen. Aan het einde van het derde kwartaal stond België op de vijfde plek in de schuldenrangschikking.

Griekenland spant de kroon met 182,2 procent, gevolgd door Italië met 133 procent en Portugal met 125 procent. Ook Cyprus doet het slechter (110,9 procent). Aan het andere uiterste staat Estland met slechts 8 procent, gevolgd door Luxemburg (21,7 procent) en Bulgarije (23,1 procent). En dan nog de grote buurlanden: Frankrijk heeft 99,5 procent, Nederland slechts 52,9 procent en Duitsland 61 procent.