Overheidsdiensten kreunen onder personeelstekort KVDS

03 juni 2019

06u18

Bron: Belga 4 Binnenland Honderden vacatures die open blijven staan en maanden wachten op nieuwe krachten: Selor, dat instaat voor de selectie bij de federale overheid, kan de vraag niet aan. Dat schrijft De Standaard.

De krant haalt voorbeelden aan bij het AfricaMuseum in Tervuren en de Koninklijke Sterrenwacht, maar evenzeer bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), het Rijks­archief, de FOD Financiën en de Regie der Gebouwen. Zo duurt het rekruteren van een ­medewerker bij het KBIN 6 tot 15 maanden. Finan­ciën zegt zowat 1.000 posities niet te kunnen ­invullen door een ­gebrek aan kandidaten die in de proeven slagen. En bij de Regie der Gebouwen staan 200 ­vacatures langdurig open.

Te weinig volk

Uit het jaarrapport 2018 van ­Selor blijkt dat de doorlooptijd voor vacatures met publicatie ­oploopt tot 279 dagen bij de Sterrenwacht, 367 dagen bij het KBIN en zelfs 402 dagen bij de Koninklijke Musea voor Kunst en ­Geschiedenis.





"Dat het zo lang duurt, is deels toe te schrijven aan reglementaire zaken, zoals de ­publicatietermijn", zegt Koen Verlinden, business unit manager van Selor. "Wij hebben het­zelfde probleem als onze klanten: te weinig volk."





De oorzaak daarvan ligt bij een regeringsbeslissing uit 2012 om ­behalve het statutaire ook het ­contractuele overheidspersoneel via de selectiedienst te laten passeren. "Dat leidde tot veel meer werk, maar ons personeelsbestand is niet meegegroeid", zegt Verlinden.