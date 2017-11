Overheid zet in op milieuvriendelijker asfalt dat tot 4.500 ton CO2 per jaar bespaart jv

12u15

Bron: Belga 0 Benoit De Freine Een proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met milieuvriendelijker asfalt in Kontich heeft een positief resultaat opgeleverd en zal dan ook vanaf 2018 verder worden uitgerold.

Het gaat om asfalt dat geproduceerd wordt aan een lagere temperatuur, waardoor er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Offertes van producenten die het "groene" asfalt aanbieden zullen gunstiger beoordeeld worden, voornamelijk omdat zij extra investeringen moeten doen om hun installaties aan te passen.

Het proefproject in Kontich dateert uit 2014 en draaide rond de werken aan de N171. De uitstoot van CO2 in de asfaltcentrale en tijdens de werken op en rond de werf werd vooraf berekend, waarna werd nagegaan of de theoretische mindere uitstoot ook effectief werd verwezenlijkt. Dat blijkt volgens AWV het geval: er werd een CO2-reductie van 33 procent gerealiseerd.

Als AWV voortaan altijd voor milieuvriendelijker asfalt kiest, kan er jaarlijks zowat 4.500 ton CO2 bespaard worden, oftewel de uitstoot van 230 gezinnen. Bovendien zouden de arbeidsomstandigheden voor wegenwerkers verbeteren, zouden wegen na werken sneller kunnen worden opengesteld omdat het asfalt sneller afkoelt én zou het asfalt een langere levensduur hebben. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft het dan ook over "een win-winsituatie voor verschillende partijen".

AWV zal tot eind 2020 een 'korting' geven van 5 euro per ton asfalt aan producenten die de milieuvriendelijkere variant aanbieden. "Dit moet de asfaltproducenten ondersteunen om de nodige investeringen te doen", zegt Tom Roelants, administrateur-generaal van AWV. "We willen een kentering realiseren in de sector en asfaltproducenten aanzetten tot verduurzaming."