Overheid wil dat woonzorgcentra oudere coronapatiënten opvangen die uit ziekenhuis komen: “Dat is spelen met mensenlevens” KVDS

09 april 2020

19u24 162 Senioren die uit het ziekenhuis ontslagen worden na een besmetting met het coronavirus, maar nog niet voldoende hersteld zijn om naar huis kunnen, moeten opgevangen worden in woonzorgcentra. Dat is toch het plan van de overheid. Maar daar is de situatie nu al heel zwaar, zo waarschuwen enkele directeurs en een verpleger, die anoniem getuigt bij VTM NIEUWS.



Het woonzorgcentrum waar de verpleger werkt, bleef tot nu toe gespaard van het virus, maar toch verblijft er nu tijdelijk een coronapatiënt die uit het ziekenhuis kwam. Onverantwoord, vindt hij. “Wij doen alles om onze bewoners te beschermen tegen het virus”, getuigt de verpleger. “En dan brengen ze het naar binnen op die manier. Dat kan niet. Dat is spelen met mensenlevens.”

Niet afgesloten

De afdeling waar de specifieke coronapatiënt verblijft, is niet afgesloten. “Er is weinig wat er op wijst dat het om een specifieke Covid-afdeling gaat”, aldus de verpleger. “Als er bijvoorbeeld een vergeetachtige patiënt bij is, dan kan die gewoon zijn of haar kamer verlaten en in contact komen met andere mensen.”





VTM NIEUWS contacteerde een aantal woonzorgcentra. Sommige directies bleken het hun maatschappelijke plicht te vinden om de revaliderende coronapatiënten op te vangen, anderen vinden het absurd. Zeker wanneer het rusthuis nog coronavrij is, zoals in Pittem.

“Alle medewerkers doen hun best om de voorzorgsmaatregelen op een correcte manier uit te voeren”, aldus Stijn Van Maele, directeur van het Woonzorcentrum Sint-Remigius. “Dan is het wel jammer dat de overheid beslist om besmette patiënten naar hier over te brengen. Als ik contact opneem met collega’s in andere woonzorgcentra, zeggen ze ook dat het absurd is. Het zou beter zijn om ze naar schakelzorgcentra te sturen of woonzorgcentra waar al coronapatiënten aanwezig zijn.”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan niet vertellen over hoeveel gevallen het juist gaat. Volgens het agentschap gaat het om een noodmaatregel die afgebouwd kan worden als de druk op de ziekenhuizen vermindert.

Besmet

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) benadrukt dat niemand gevaar mag lopen. “Als je voldoende hersteld bent, moet je het ziekenhuis uit. Je kan daar niet blijven als je niet ziek meer bent. Maar als een patiënt wordt overgebracht naar een andere plaats, moet dat gebeuren op een correcte manier, waarbij andere mensen niet besmet worden. Dat is vanzelfsprekend. Dan moeten er extra corona-afdelingen georganiseerd worden in de woonzorgcentra. Ook een schakelzorgcentrum kan daarin een rol vervullen.”

