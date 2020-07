Overheid werkt aan realtime databank om contacttracing vlotter te laten verlopen IB

14 juli 2020

04u49

Bron: Belga 1 Frank Robben, de IT-tsaar van de federale overheid, is bezig met een grondige renovatie van de databank om mensen op te sporen die blootgesteld zijn aan het coronavirus. De bedoeling is tegen eind augustus te beginnen met een echte realtime databank, schrijft De Tijd vandaag.

De databank zal vrijwel continu updates maken met info van de labs over de coronatests of van zorg- en preventiewerkers. Die info moet vrijwel onmiddelijk beschikbaar zijn voor de telefonisten die contactopsporing doen.

"Het komt erop neer dat de telefonisten in de callcenters die potentieel besmette mensen moeten opbellen de allerlaatste beschikbare informatie krijgen", aldus Robben. Zo zullen ze bijvoorbeeld kunnen zien dat er een voorschrift voor een coronatest is uitgeschreven, waarna ze niet iemand niet meer hoeven te bellen.

Clusters en superverspreiders

Ook zullen er zo minder dubbele telefoons zijn naar mensen in één gezin of appartementsgebouw die elkaar als contact opgeven.

"Daarnaast gaan we in de software parameters inbouwen om clusters op te sporen, superverspreiding op plekken zoals bijvoorbeeld een kerk, een slachthuis of jeugdkampen", klinkt het. De bestrijding van clusters is cruciaal om te vermijden dat het coronavirus weer vrij spel krijgt.

De bedoeling is dat de databank een oplossing biedt voor de vertragingen op het systeem van testen en opsporen waarover veel wordt geklaagd. Het duurt soms dagen voor een positieve test leidt tot de start van een opsporing.

De nieuwe databank moet volgens Robben een beetje werken zoals de kruispuntendatabank van de federale overheid. Daarin wordt één kleine wijziging, bijvoorbeeld een adres, meteen doorgegeven aan alle overheidsinstellingen.