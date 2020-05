Overheid pompt 20 miljoen in versnelde ontwikkeling vaccins IB

11 mei 2020

04u41

Van alle coronavaccins die nu ontwikkeld worden: welk zal het beste zijn? De UAntwerpen en ULB krijgen van de overheid 20 miljoen euro om daar in de toekomst mee over te kunnen oordelen. Dat heeft de federale ministerraad afgelopen weekend beslist, schrijven De Morgen, De Standaard en Gazet van Antwerpen vandaag.

België zal zo straks het enige land op het Europese vasteland zijn dat in staat is om de werkzaamheid van de vaccins op een snelle manier te testen en evalueren, luidt het.

Het project wordt geleid door het team van vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) en immunoloog Arnaud Marchant (ULB). In Antwerpen komt een nieuwe, afgescheiden quarantainefaciliteit met dertig bedden. Daar zullen zogenaamde Controlled Human Infection Models kunnen plaatsvinden. "Daarbij worden gezonde proefpersonen - een aantal gevaccineerd, een aantal niet - blootgesteld aan verzwakte versies van een virus of aan het virus zelf, op voorwaarde dat er een doeltreffende therapie beschikbaar is", zegt Van Damme.

In een nieuw hoogstaand laboratorium van de ULB zal de immuunrespons van de testpersonen gemeten worden. Met deze werkwijze hopen de onderzoekers het ontwikkelen en testen van vaccins met een jaar tot anderhalf jaar te kunnen verkorten. Het doel is om begin 2022 operationeel te zijn.