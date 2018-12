Overheid neemt 1 op de 5 telefoons niet op Brecht Herman

24 december 2018

00u00 3 De federale overheidsdiensten bereiken is niet altijd evident: bij 1 op de 5 telefoontjes wordt er niet opgenomen. Ook 1 op de 3 mails wordt niet beantwoord.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft in oktober honderd 'mystery-telefoontjes' gepleegd en evenveel mails verstuurd naar federale overheidsdiensten. De bedoeling was om te onderzoeken of ondernemers correcte info zouden krijgen. Maar in de praktijk bleken ze vooral vaak géén info te krijgen. De verschillen tussen de diensten zijn groot. Zo beantwoordde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg netjes iedere mail, terwijl de Federale Pensioendienst op amper één op de tien mails reageerde.

Opvallend is ook het grote onderscheid tussen Nederlands- en Franstalige vragen. De FOD Financiën beantwoordde bijvoorbeeld de helft van de Nederlandstalige telefoontjes, maar wie een Franstalige medewerker wilde spreken, kreeg geen enkele keer gehoor.

"Het is onaanvaardbaar dat ondernemers met hun vragen blijven zitten, terwijl ze als economische motors van het land net alle nodige ondersteuning van de overheid moeten krijgen", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Voor de federale ombudsman is dit geen nieuw probleem. "Per jaar hebben wij ongeveer 6.000 dossiers, en de meeste klachten gaan over beslissingen binnen een redelijke termijn en vragen van burgers. De oorzaken van die problemen zijn heel verschillend: van nieuwe werkmethodes over nieuw personeel tot een tekort aan personeel. Maar we analyseren ze en doen daarover aanbevelingen."