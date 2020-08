Overheid lanceert nieuwe campagne rond coronamaatregelen: “6 gouden regels, 11 miljoen redenen om vol te houden” HLA

12 augustus 2020

12u23 0 De nieuwe campagne van de federale overheid rond de coronamaatregelen werd vandaag voorgesteld tijdens de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum. Op ‘ 11miljoenredenen.be ’ worden alle maatregelen nog eens op een rijtje gezet, en kan iedereen delen waarom hij of zij het belangrijk vindt dat de regels worden nageleefd. “Ik respecteer de regels zodat ik snel weer kan gaan lopen in de bergen met vrienden”, aldus interfederaal woordvoerder Yves Stevens.



“Respecteer de hygiëneregels, doe activiteiten liefst buiten, denk aan kwetsbare mensen, hou 1,5 meter afstand, beperk je nauwe contacten en volg de regels over bijeenkomsten.” Dat zijn de zes gouden regels die de verspreiding van het coronavirus een halt moeten toeroepen. De regels prijken bovenaan de nieuwe site van de Belgische overheid, waar alle coronamaatregelen verzameld zijn. Onder de zes simpele basisregels worden de maatregelen per sector gegroepeerd. “Het is duidelijk, het virus is nog steeds aanwezig in onze samenleving. Met de nieuwe campagne willen we dan ook alle Belgen nog eens aanmoedigen om de zes gouden regels te blijven volgen”, zo stelde Stevens de nieuwe campagne voor. “We kunnen er samen, stap voor stap, voor zorgen dat we weer kunnen geniet van het samenzijn met familie, vrienden en collega’s, en dat is waar we allemaal naar uitkijken”, klinkt het.

‘11 miljoen redenen’

“Er zijn 11 miljoen Belgen, en elke Belg heeft minstens één goede reden om de zes gouden regels vol te houden en te respecteren”, klonk het vandaag tijdens de persconferentie. De nieuwe campagne, die tot stand kwam in samenwerking met de expertengroep GEES en gedragswetenschappers, toont negen verschillende portretten van burgers met elk hun persoonlijke motivatie om de regels vol te houden. Naast de website worden vandaag ook radio- en televisiespots gelanceerd en zullen affiches opduiken in het straatbeeld. “De campagne wil een duurzame verandering in mentaliteit teweegbrengen en heeft ook aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen", klinkt het.

Prominent op de website staat ook een fotogalerij met foto’s van landgenoten die laten weten waarom zij het belangrijk vinden zich aan de regels te houden. Iedereen die dat wil, kan via de site zijn of haar foto met motivatie insturen. “Ik doe het om vrienden te zien, zonder ze te moeten tellen”, is de motivatie van Hans. Tom doet het dan weer “voor de rock-’n-roll”, en Lin “wil nog eens zorgeloos op vakantie”.

