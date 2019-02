Overheid is slechte betaler: amper derde van rekeningen op tijd vereffend KVDS

20 februari 2019

09u08

Bron: Eigen berichtgeving 3 Onze overheid is geen goede betaler. In twee jaar tijd zakte het aantal op tijd betaalde rekeningen van de federale overheid tot amper 34 procent. De grootste problemen situeren zich bij de ministeries van Justitie, Werkgelegenheid en… Financiën.

De cijfers staan in de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon en Unizo. De federale overheid profileerde zich sinds 2008 nochtans als goede betaler, maar verloor begin 2017 enigszins de trappers. “Met uitzondering van een correctie in het eerste trimester van vorig jaar, viel het aantal correct betaalde rekeningen in het derde trimester terug tot 38 procent en in het vierde trimester zelfs tot 34 procent”, zo klinkt het in het rapport.

Zwakste waarnemingen

Het aantal zwaar te laat betaalde facturen steeg dan weer naar 29 procent in het derde trimester en zelfs naar 41 procent in het vierde trimester. “Dit zijn zonder meer de zwakste waarnemingen sinds 2008”, aldus het rapport. “De problematiek situeert zich onder meer binnen de ministeries van Justitie, Werkgelegenheid en Financiën.”





Bij de Vlaamse overheid is het al niet veel beter. Die stond de afgelopen jaren dan weer bekend als sléchte betaler. Nadat er tijdens de eerste helft van vorig jaar een positieve kentering was, zakte het aantal correct betaalde facturen in het derde trimester terug naar 57 procent en in het vierde trimester naar 48 procent. Een kwart van de facturen werd in het derde trimester meer dan 90 dagen na de vervaldag betaald en in het vierde trimester was dat 18 procent. (lees hieronder verder)

Door een correcte betaalpolitiek, waar facturen van bedrijven snel én stipt worden betaald, kan de overheid nochtans fors bijdragen tot het pompen van liquiditeit in de bedrijfseconomie, zo klinkt het in het rapport. Unizo sluit zich daarbij aan: “Onze overheden zouden het goede voorbeeld moeten geven. Een overheid die maar 40% van haar facturen tijdig betaalt, kan zich bezwaarlijk profileren in een debat over de betalingsproblematiek bij bedrijven. Uit de studie blijkt overigens een duidelijke noodzaak om het principe van betaling binnen 30 dagen sterker in de wet te verankeren.”

Bedrijven

Ook de kwaliteit van betalingen in het Belgische bedrijven is afgelopen jaar afgenomen. Momenteel betalen Belgische bedrijven en overheden samen bijna 70 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn. Eén factuur op tien is een wanbetaling, die veel te laat of niet meer wordt betaald.

De chemie, farmaceutica en metaal zijn bij de best betalende sectoren. De sector van de ‘eet- en drinkgelegenheden laat zich dan weer van zijn minder goede kant zien. Bedrijven in die sector betalen traditioneel ruim 25 tot 30 procent van de facturen meer dan 90 dagen na vervaldatum.

“We betreuren de neergaande tendens, want de impact van laattijdige betalingen op de Belgische economie is enorm”, aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Eerder hebben we samen met Graydon becijferd dat laattijdige betalingen het Belgische bedrijfsleven 10 miljard euro per jaar kosten, het equivalent van 20.000 jobs.”