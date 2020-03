Overheid betaalt meer dan de helft van Belgische beroepsbevolking HR

26 maart 2020

08u27

Bron: De Tijd, belga 0 Binnenland Door de explosieve toename van het aantal tijdelijk werklozen heeft sinds deze week meer dan de helft van de Belgische actieve beroepsbevolking recht op een loon of vervangingsinkomen van de overheid. Dat schrijft De Tijd vandaag. Het gaat om bijna 3 miljoen mensen.

Door de co­ronacrisis zijn er in ons land momenteel meer dan 1 miljoen tijdelijk werklozen. Tel je daar de 391.000 Belgen in klassieke werkloosheid bij, de 843.000 ambtenaren en leerkrachten en de 647.000 werknemers uit de zorgsector, dan kom je op bijna 3 miljoen mensen die betaald of gesubsidieerd zijn door de overheid. Op een totale beroeps­bevolking van 5,45 miljoen Belgen is dat meer dan een op twee.

De coronacrisis doet het tekort op de Belgische begroting dan ook exploderen tot 7 procent van het bbp, meldt De Tijd op basis van bronnen rond de Nationale Bank.

30 miljard euro

De economische impact van het virus zorgt er voor dat het begrotingstekort met zeker 5 procentpunt uitdiept, zo is de verwachting. Samen met het verwachte begrotingstekort van voor de crisis van 2 procent dreigt dus een begrotingstekort van 7 procent en meer, of meer dan 30 miljard euro, aldus de krant.

Vooral de impact van de verwachte recessie op de overheidsfinanciën weegt op de begroting. Een krimpende economie doet via uitkeringen de uitgaven stijgen en de belastinginkomsten dalen.

Lees ook:

Tijdelijk werkloos en zin om te werken? Zo pak je het aan (+)



Jambon wil opnieuw meer mensen aan het werk: “Er wordt te makkelijk naar technische werkloosheid gegrepen”