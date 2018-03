Overheid betaalde nooit eerder zo veel facturen niet op tijd ADN

05 maart 2018

08u34

Bron: Belga 27 Liefst een op de drie facturen is vorig jaar te lang blijven liggen bij de federale overheid. Alles samen ging het om 266.626 facturen, goed voor 1,6 miljard euro. Vooral Justitie doet het slecht, schrijft Het Nieuwsblad.

Cijfers van Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) geven aan dat het in 2016 nog 44 dagen duurde vooraleer iemand zijn geld zag, terwijl die termijn in 2017 opliep tot 56 dagen. Het totaalbedrag van 1,6 miljard euro ligt ook 42 miljoen euro dan het jaar voordien.

Vooral de FOD Justitie blijkt de grote boosdoener. Daar worden twee op de drie facturen te laat betaald binnen een termijn van 118 dagen. Niet alleen Barbara Pas vindt dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) "schromelijk tekort schiet", ook bij coalitiepartner Open Vld is men niet gelukkig over de gang van zaken. "Dit is ongehoord en onhoudbaar", zegt Kamerlid Carina Van Cauter. "Justitie is een pijler in onze rechtstaat, en daar moet je voldoende middelen voor voorzien".

In totaal kostten die te late betalingen de overheid vorig jaar 6,5 miljoen euro verwijlintresten. Daarvan staat Justitie in voor 5,8 miljoen euro.