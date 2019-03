Overheid amper op de hoogte van veiligheid luchthaven Brecht Herman

01 maart 2019

05u07 2 Hoewel er jaarlijks 25 miljoen passagiers passeren, is de overheid amper op de hoogte van de veiligheid op Brussels Airport. Bevoegd minister François Bellot (MR) zegt dat het de verantwoordelijkheid van de luchthaven zelf is om toe te zien op het werk van de bewakingsfirma’s.

Gisteren bracht deze krant aan het licht hoe een kogel, messen en zelfs een valse bomgordel door de veiligheidscontroles op Zaventem geraakt zijn. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit liet weten nergens bewijs van de test met de explosievengordel te vinden, hoewel daar volgens onze informatie een rapport over is opgesteld. Reden is dat de inspecties op de veiligheidscontroles in de eerste plaats door Brussels Airport Company zélf gebeuren. “En wij zijn wettelijk niet verplicht om de resultaten te rapporteren”, klinkt het daar. “Wij doen die tests op eigen initiatief.” Het verhaal van de gordel wil de luchthaven bevestigen noch ontkennen, “om veiligheidsredenen”.

Het enige wat de overheid actief onderneemt, zijn “tweedelijnsinspecties en -audits door het DGLV”, zegt minister Bellot zelf, die het gisteren in het parlement mocht uitleggen. Daarnaast gebeuren er onder meer ook Europese controles, al zijn die volgens insiders verwaarloosbaar.



“Als Brussels Airport morgen stopt met interne controles, waakt haast niemand nog over de veiligheid van miljoenen passagiers. De overheid moet zelf meer controles uitvoeren of tenminste een volledig zicht hebben op alle tests”, klinkt het bij de ACOD. “Voor de luchthaven van Zaventem is het aantal passagiers die per uur passeren echter belangrijker dan de veiligheid”, waarschuwen andere vakbonden.

