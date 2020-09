Overheden willen gemeenschappelijke aanpak transmigratieproblematiek op snelwegparkings kv

01 september 2020

18u29

Bron: Belga 0 Verschillende overheden willen werken aan een gemeenschappelijke aanpak rond de aanhoudende problematiek van transmigratie op snelwegparkings. Daarom vond vandaag in Brugge overleg plaats tussen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld), federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V), de gouverneur van West-Vlaanderen en de betrokken burgemeesters. Het is het eerste overleg in een reeks van andere provinciale overlegmomenten. De bedoeling is om samen tot oplossingen te komen voor de problematiek op snelwegparkings.

De problematiek rond transmigratie op snelwegparkings sleept al lange tijd aan. Daarom nam minister Peeters het initiatief om in alle Vlaamse provincies een overlegvergadering te organiseren met alle lokale besturen en de lokale en federale politie. Uit de overlegmomenten moet een gemeenschappelijke aanpak komen voor problemen op snelwegparkings.

Zo werden er in West-Vlaanderen verschillende suggesties gedaan om de parkings beter te beveiligen. "Het gaat daarbij om het aanpassen van de infrastructuur. Zo zou een weegbrug kunnen aantonen of er mensen en dus extra gewicht bijkomt op een vrachtwagen. Ook het afsluiten van de middenberm zodat transmigranten niet over de weg kunnen lopen, was een van de oplossingen", aldus minister Lydia Peeters.



Alle suggesties worden gebruikt om plannen van de herinrichting vorm te geven. De effectieve ontwerpplannen voor de herinrichting van de parkings zullen ook worden voorgelegd aan de lokale burgemeesters. Verder verlengt de Vlaamse overheid de bewakingsopdrachten van snelheidsparkings. Daarvoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Het is de bedoeling dat er voortaan vaker overlegd wordt tussen de verschillende overheden om de aanpak van de problematiek vlot te laten verlopen.