Overdreven snelheid aan de basis van dodelijk ongeval journaliste: "Helaas niet de eerste keer op die plek" SVM

18u35

Bron: Belga 0 Dieter Nijs Buurtbewoners hielden een wake voor de omgekomen journaliste Het dodelijke ongeval waarbij op 7 november een journaliste van De Standaard omkwam, werd vooral veroorzaakt door de overdreven snelheid van de autobestuurder die haar aanreed. Dat meldt de Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt. "Het is helaas niet de eerste keer dat zich daar ongevallen voordoen als gevolg van een onaangepaste snelheid. We hebben het Brussels Gewest al verschillende malen om maatregelen gevraagd", klinkt het.

Het ongeval gebeurde op 7 november omstreeks 23.30 uur op de Haachtsesteenweg. Stephanie Verbraekel (28) stak de straat vlak bij haar appartement over, maar werd gegrepen door een wagen. De hulpdiensten trachtten de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. De autobestuurder die haar aanreed, werd ondervraagd maar nadien vrijgelaten. Hij bleek niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Geen bevoegdheid

Na het ongeval vroeg burgemeester Clerfayt om een volledige analyse van de situatie. "Daaruit blijkt nu dat de hoofdoorzaak van dit ongeval de overmatige snelheid van het betrokken voertuig is", meldt de burgemeester. "Het is helaas niet de eerste keer dat zich op deze as ongevallen voordoen als gevolg van een onaangepaste snelheid. Er werden trouwens al verschillende brieven naar het Gewest gestuurd om te wijzen op het gevaar van de situatie en om te vragen om snel acties te ondernemen. De Haachtsesteenweg is immers een gewestweg en dus mag de gemeente geen rechtstreekse maatregelen nemen over de inrichting ervan. Ze kan echter wel haar aanbevelingen doorsturen."

Betere verlichting

Op basis van het politierapport heeft de gemeente Schaarbeek het Gewest nu nogmaals aangeschreven. Er staan enkele voorstellen in om de situatie veiliger te maken. Zo zou de verlichting langs de Haachtsesteenweg verbeterd moeten worden (en dan in eerste instantie ter hoogte van de oversteekplaatsen voor voetgangers). Preventieve en repressieve radarcontroles zouden ervoor moeten zorgen dat de snelheid verlaagd wordt, en niet alleen op de plaats van het ongeval. Tot slot wordt gedacht aan een oversteekplaats voor voetgangers op de plek waar het slachtoffer dat probeerde te doen.

"Verkeersdrempels of snelheidsremmers kunnen helaas niet overwogen worden aangezien er trams op deze as rijden", besluit de burgemeester. "We onderzoeken alle mogelijke pistes om concrete en structurele voorstellen te kunnen doen, zodat we de verkeersveiligheid op deze weg kunnen verbeteren. In afwachting werd al een radarcontrole geplaatst."