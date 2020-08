Overal minder doden in verkeer door lockdown, behalve in Oost-Vlaanderen HR

28 augustus 2020

Bron: Belga 0 Binnenland Door de lockdown vielen er in de eerste zes maanden van dit jaar minder doden en gewonden in het verkeer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. De ernst van de ongevallen is wel toegenomen. Hoewel er veel minder verkeer was, hebben sommige bestuurders toch beduidend grotere risico’s genomen, zegt Vias.

Volgens de verkeersveiligheidsbarometer waren er tijdens het eerste halfjaar 43 doden ter plaatse minder op de wegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling met 18 procent. Het aantal letselongevallen is met 26 procent gedaald, dat zorgde voor ongeveer 6.000 gewonden minder.

Het aantal doden in Vlaanderen is gedaald (van 104 naar 92 doden), maar de daling was nog groter in Wallonië (van 125 naar 92 doden). In Brussel ging het aantal verkeersdoden van 8 naar 10. Het aantal letselongevallen daalde wel in ongeveer dezelfde mate in de drie regio's.

De ongevallen waren wel veel ernstiger. De terugval in het verkeer en de lagere pakkans tijdens de lockdown heeft ertoe geleid dat sommige bestuurders veel te snel hebben gereden. “Dit bewijst nogmaals dat controles op overdreven snelheid noodzakelijk zijn om de snelheidslimieten te laten respecteren”, zegt Vias Institute.

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen is er een stijging van het aantal doden, van 20 naar 26. Het aantal dodelijke ongevallen met een vrachtwagen steeg er van drie naar twaalf. Op de E17 in Gentbrugge vonden in het voorjaar wegenwerken plaats. Tussen 8 april en 19 juni werden er 48 verkeersongevallen opgetekend aan de werken of in de file veroorzaakt door de werken.

