Over foto's op laptop Vangheluwe: "Als dát gewone porno is, is kinderporno voortaan toegelaten in dit land" FT

09u22

Bron: De Morgen & Humo 402 RV Voormalig bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe. Op 22 april 2010 bood hij zijn ontslag aan vanwege seksueel misbruik. Op de laptop van voormalig bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, vond het parket hopen pornografisch materiaal. Al zat daar niets tussen dat als strafbaar gekwalificeerd kon worden, klonk het. Daar stelt advocate Christine Mussche zich nu vragen bij. Ze geeft aan dat er wel degelijk minderjarigen te zien zijn. "Als dát gewone porno is, dan is kinderporno voortaan toegelaten", vaart ze uit in 'De Morgen'.

De laptop van Vangheluwe werd op 30 juni 2010 in beslag genomen, enkele maanden nadat de bisschop bekend had. De Computer Crime Unit Brussel ploos die helemaal uit en vond liefst 60.934 fotobestanden terug, maar ook filmfragmenten. Een aanzienlijke hoeveelheid was pornografisch getint. Volgens Christine Mussche, die samen met meester Walter van Steenbrugge slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk verdedigt, gaat het niet alleen om gewone porno - die niet strafbaar is -, maar ook kinderporno.

"Eén blik op dat fotomateriaal maakt overduidelijk dat er ook minderjarige jongens op staan", zegt ze. Het parket concludeerde anders en dus werd in 2016 een deskundige aangesteld. Die moest vaststellen of er op de beelden ook minderjarigen te zien zijn. "Sinds die aanstelling van de experten hebben we niets meer gehoord. Terwijl je het in één oogopslag ziet! Als dát gewone porno is, dan is kinderporno voortaan toegelaten in dit land", is Mussche duidelijk. Het parket vordert een buitenvervolgingstelling voor het materiaal. De advocate vraagt zich nog af "wat daar allemaal speelt". Ze klaagt bovendien aan dat het bijkomende onderzoek te lang duurt.

Diskrediet

De advocaat van Van Gheluwe, Joris Van Cauter, is niet opgezet met wat Mussche beweert. "Dit brengt mijn cliënt in diskrediet", luidt het. "Er staat geen kinderporno op de laptop. Die conclusie wordt gedeeld door de onderzoekers, de politie en het federaal parket. Beweren dat zij allemaal behoren tot de katholieke loge vind ik zeer straf." Walter Van Steenbrugge had eerder al kritiek geuit op het parket dat te afwachtend onderzoek zou voeren. Volgens de advocaten van de slachtoffers is er een katholieke loge aan het werk binnen het gerecht. "Want de kerk is nog altijd een zeer machtige zuil", klinkt het.