Over en uit voor duo Magnette-De Wever: koning keert vervroegd terug uit vakantie AW

14 augustus 2020

11u56 586 Na een korte en moeizame ontmoeting met de liberale familie Open Vld en MR hebben preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) besloten om de handdoek in de ring te gooien. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. Het duo zou pas maandag aan de koning kunnen vragen om de leiding over de formatie over te dragen aan de liberale en groene partijen, maar die laatste keerde vervroegd terug uit vakantie. Zo meldt Sudinfo.



Het leek even goed te gaan met de formatiegesprekken. Totdat de liberale partijen Open Vld en MR en de groene partijen Groen en Ecolo gisteren een gezamenlijk persbericht uitstuurden. Daarin vroegen ze om niet langer tegen elkaar te worden uitgespeeld. Ze wilden een duidelijke coalitiekeuze van De Wever en Magnette. Vanuit de ‘bubbel van vijf’ - PS, N-VA, sp.a, CD&V en cdH - werd gepikeerd gereageerd op die vlucht vooruit. “We hebben gisteren inderdaad duidelijkheid gevraagd met de groene familie om te kijken voor wie men kiest”, stelde Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert na afloop van de onderhandelingen deze voormiddag.



Die duidelijkheid zou zijn uitgebleven tijdens de ontmoeting tussen Open Vld, MR en de preformateurs: “De nota is niet geëvolueerd en we hebben ze zelfs niet kunnen lezen, zo kunnen we niet verder. Ook door het feit dat men partners uit elkaar speelt, is het moeilijk om vertrouwen te hebben en te starten." Volgens Lachaert lijkt de voorliggende nota erg goed op de nota die informateur Magnette in december vorig jaar schreef. “Als we in iets stappen, zal het met een inhoud zijn die ons veel meer zal overtuigen, gelijk met wie”, aldus de voorzitter. “De inhoud moet goed zitten voor de liberalen. Dat betekent dat het socio-economisch moet worden bijgestuurd. “De nota De Wever-Magnette is voor ons te socialistisch en communautair is het te veel het N-VA-programma. Voor ons moeten die beide poten worden aangepast en dan zullen we wel zien met welke kleuren. Maar inhoudelijk zit er voor ons nu veel te weinig in.”

Voorkeurcoalitie

Nochtans genoot een coalitie met PS, N-VA, sp.a, CD&V en CDH de voorkeur van Open Vld-voorzitter Lachaert. “Ik heb er mijn energie ingestoken om de PS en N-VA samen te kunnen brengen. Dat dit op deze manier afloopt is dan ook erg jammer.” Of een andere coalitie dan een optie is? “De helft van de Vivaldi-coalitie (liberalen, Vlaams-nationalisten en groenen, red.) zit in de bubbel van vijf van Bart De Wever. Hij heeft zelf in de hand of er andere alternatieven komen.”



Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageerde teleurgesteld na de ontmoeting met De Wever en Magnette: “De nota is nog steeds niet geëvolueerd. Ik ben de politieke spelletjes stilaan moe.”

Le @MR_officiel veut un #begov avec une majorité parlementaire rapidement. L’urgence économique et sociale sont les priorités. Nous devons être aux côtés de ceux qui souffrent de la crise. Pour cela, il faut faire des compromis et les notes doivent évoluer. Pas les invectives. 🇧🇪 Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

Bezoek aan de koning

En zo komt er een einde aan de demarche van De Wever en Magnette. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. Aanvankelijk was het de bedoeling om pas maandag bij de koning langs te gaan, zoals bij hun laatste bezoek werd afgesproken. Dat die timing niet vervroegd werd, had volgens een ingewijde te maken met de beschikbaarheid van de koning. Maar die zou nu vervroegd terugkeren uit vakantie.

In preformateurskringen worden de liberalen op hun beurt met de vinger gewezen. De Wever en Magnette hebben “moeten vaststellen dat de liberalen niet over de inhoud willen praten alvorens er een keuze gemaakt wordt over de samenstelling van de regering”, luidt het. “Met de groenen lukte dat wel. Met hen is meer dan zes uur gesproken de voorbije dagen, met de liberalen nauwelijks 60 minuten.”

Voor Groen was het project van N-VA en PS alleszins niet te slikken. Het ging om een optelsom van moeilijk te verteren maatregelen, met daarbovenop een communautaire hervorming die niet door de beugel kon voor ons, klinkt het.

Groenen noch liberalen willen vooruitlopen op een formatie-opdracht die mogelijk hun richting uit komt. “We zijn altijd beschikbaar in deze formatie”, klinkt het bij beide partijen. Die lieten overigens donderdag al duidelijk uitschijnen dat er naast een aantal overeenkomsten ook veel verschillen bestaan tussen groen en blauw.

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert alvast teleurgesteld op het nieuws dat preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) de handdoek willen gooien. Hij wil echter niet op de zaken vooruitlopen. “Natuurlijk vind ik dat spijtig”, zegt de CD&V’er in een korte reactie aan Belga. “De bedoeling was natuurlijk dat deze missie zou slagen.” Meer wil Coens voorlopig niet kwijt, ook niet over een mogelijke opdracht voor liberalen of groenen. “Laat ons even afwachten, maandag gaan de preformateurs langs bij de koning.”

Lees ook:

