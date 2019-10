OVAM start gratis onderzoek naar bodemvervuiling bij particulieren ttr

10 oktober 2019

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een opdracht uitgeschreven om beschrijvende bodemonderzoeken te gaan uitvoeren bij particulieren in Limburg en Vlaams-Brabant. Met dit soort grote raamcontracten wil OVAM de historische bodemverontreiniging versneld aanpakken, schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Historische bodemverontreiniging staat in Vlaanderen gelijk met vervuiling van vóór oktober 1995, toen het bodemdecreet is ingegaan dat tegen 2036 komaf wil maken met die verontreiniging. Aanleiding was de zware vervuiling van de bodem rond de arseenfabriek van Reppel (Bocholt).

"Alle Vlaamse gemeenten hebben hun risicogronden in kaart gebracht en dat zijn er samen ongeveer 92.000", zegt Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM. Het gaat om locaties waar vroeger een industriële activiteit of stortplaats is geweest. "Dat soort grote dossiers wijst zichzelf uit, maar dat is anders voor kleine verontreinigingen op plaatsen waar een garage, tankstation, wasserij of metaalwerkplaats heeft gestaan", aldus nog Verheyen.

Onderzoek

Op ongeveer de helft van de 92.000 risicogronden is intussen een oriënterend bodemonderzoek gebeurd. Om alles schoon te krijgen tegen 2036, wil OVAM alle oriënterende bodemonderzoeken afronden tegen 2027. Om de particulieren sneller over de streep te krijgen, is vorig jaar beslist de oriënterende bodemonderzoeken gratis te maken. Zo'n onderzoek kost tussen de 2.000 en 4.000 euro, naargelang de grootte van het perceel. OVAM schat het aantal risicogronden bij particulieren op 8.000 à 10.000.

Eigenaars of gebruikers van gronden met historische vervuiling zijn vrijgesteld van een eventuele bodemsanering, die door OVAM wordt uitgevoerd.

Nu betaalt OVAM dus ook voor het oriënterend onderzoek, om na te gaan of er daadwerkelijk iets aan de hand is. Voor het onderzoek in Limburg en Vlaams-Brabant is 300.000 euro uitgetrokken. In de toekomst volgen overal in Vlaanderen nog dergelijke raamopdrachten.