Oudste vrouw (89) ooit voor assisen krijgt 10 jaar cel voor doodslag op vriendin (93) HAA

09 oktober 2020

12u11

Bron: Belga 6 De 89-jarige Clara Maes is veroordeeld tot 10 jaar cel voor doodslag op haar vriendin, de 93-jarige Suzanne Thibeau. De beschuldigde heeft altijd elke betrokkenheid ontkend. Eerder vandaag had het hof van assisen van Luxemburg haar schuldig bevonden aan doodslag.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De feiten speelden zich af op 3 januari 2015 in Libramont. Vrienden vonden toen in de vroege namiddag het levenloze lichaam van Suzanne Thibeau, badend in een plas bloed, in haar huis in het centrum van Libramont. Clara Maes was de laatste persoon die het slachtoffer levend had gezien.

DNA in auto

Vrijdagvoormiddag werd Maes schuldig bevonden aan doodslag. De jury van het hof van assisen van Luxemburg had net geen 2 uur nodig om tot een besluit te komen. Daarbij hield ze rekening met verschillende elementen die in het nadeel speelden van de beschuldigde, die al decennia een vriendin van het slachtoffer was en haar hielp bij huishoudelijke taken. Beide dames hadden bijvoorbeeld vaak ruzie en bovendien troffen de speurders DNA van het slachtoffer aan in de wagen van Maes.

De veroordeelde overhandigde ook kledij die ze tijdens haar bezoek op 3 januari droeg aan de speurders, maar die bleken al gewassen te zijn. Maes was voorts goed op de hoogte van de bezittingen van het slachtoffer. Bovendien had ze geen afdoende uitleg voor het verloop van de feiten. Zowel bij vragen over de feiten als over het bewijsmateriaal dat het onderzoek heeft opgeleverd, antwoordde Maes “dat herinner ik me niet”.

Snee in nek

Na de feiten was de eerste hypothese, gebaseerd op de bevindingen van de spoedarts, die van een overlijden zonder tussenkomst van een derde. Pas bij het wassen van het slachtoffer werd een grote snee in de nek gezien en kwam Maes in het vizier van de speurders.

Na de middag kreeg Maes te horen dat ze veroordeeld wordt tot 10 jaar gevangenisstraf. Met haar 89 jaar en 4 maanden is Maes de oudste vrouwelijke beschuldigde die voor een assisenhof moest verschijnen in ons land.

Lees ook:

Oudste vrouw (89) ooit voor assisen voor doodslag op vriendin (93): “Ik heb niks te maken met de dood van Suzanne” (+)

Slachtoffer (93) schonk Clara Maes (89) merendeel van haar bezit: “Ze wist perfect wat ze kreeg na de dood van Suzanne” (+)

Zaak-Clara Maes (89): sporen uitgewist met dweil en Ajax omdat spoedarts dacht dat het een ongeluk was (+)