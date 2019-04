Oudste verkozene (94) van België overleden

15 april 2019

Bron: Belga

Emile Hansart, met zijn 94 lentes de oudste kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober verkozen raakte, is gisteren overleden. Hansart kwam op voor Ecolo in het Henegouwse Frasnes-Lez-Anvaing.