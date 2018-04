Oudste Belgische Syriëstrijder Bassam Ayachi opgepakt in Frankrijk kg

Bron: Belga 3 Sjeik Bassam Ayachi, de voormalige imam van het Centre Islamique Belge (CIB), is in Frankrijk opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst in een Frans terreurdossier. Dat melden verschillende media. De man zou er onder meer van verdacht worden dat hij een jihadist naar Japan had gestuurd.

Ayachi woonde jarenlang in België en zou ook verantwoordelijk zijn voor het vertrek van een aantal Belgische Syrië-strijders, maar het Belgisch federaal parket kon het nieuws van zijn arrestatie vooralsnog niet bevestigen.

Bassam Ayachi stond eind de jaren 90 aan het hoofd van het CIB, waar hij een radicale versie van de islam predikte. Verschillende jongeren die kind aan huis waren bij het CIB, vertrokken naar Afghanistan en Irak om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. Ayachi was ook de man die het huwelijk zegende van Malikla El Aroud met Abdessatar Dahmane, de man die zichzelf opblies bij de zelfmoordaanslag op de Afghaanse commandant Massoud, twee dagen voor de aanslagen van 11 september 2001.

In 2008 werd Ayachi opgepakt in Italië omdat hij ervan verdacht werd een aanslag te plannen, maar in 2012 werd de man vrijgesproken. Zijn zoon Abdel Rahman werd in 2012 wel bij verstek veroordeeld omdat hij strijders had geronseld voor Irak en Afghanistan. Abdel Rahman Ayachi was op dat moment al in Syrië, samen met zijn schoonbroer Raphaël Gendron. Beiden kwamen om, waarna ook Bassam Ayachi zelf naar Syrië trok. Daar verloor hij in 2015 nog een arm bij een aanslag.