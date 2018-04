Oudste Belg overleden: Madeleine zou volgende week 111 geworden zijn NDB

23 april 2018

12u25

Bron: VTM Nieuws 2 Madeleine Dullier, de oudste Belg, is vrijdag overleden in haar slaap. Dat schrijft de Franstalige krant La Capitale. Ze zou volgende week, op 30 april, 111 geworden zijn.

Dullier was de laatste persoon die nog leefde van het jaar 1907. Pas sinds november van vorig jaar droeg ze de titel van 'oudste Belg'. Toen overleed Fernande De Raeve op 111-jarige leeftijd.

De vrouw was afkomstig uit Mellet, in de provincie Namen. Ze verbleef de laatste jaren in een rust- en verzorgingstehuis.

Courcelles: Madeleine Dullier, la doyenne des Belges, est décédée https://t.co/Ynlkj9veOU LaNouvelleGazette.be(@ LaGazette_be) link