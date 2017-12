Oudste Belg Fernande is 111 geworden TK

Bron: Belga 0 Stad Gent In Gent is Fernande De Raeve, de oudste levende Belg, 111 jaar oud geworden. Het feest voor haar verjaardag, in woonzorgcentrum 'Het Heiveld', kon jammer genoeg niet doorgaan wegens ziekte. "Ik hoop dat ze snel opnieuw aan de beterhand is, zodat iedereen op haar gezondheid kan toosten", zegt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke.

Fernande was acht jaar oud toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Als oorlogswees ontmoette ze in 1929 haar echtgenoot Emilius, met wie ze een dochter en een zoon kreeg. Ze woonden in Oostakker aan de Oude Bareel. Toen haar man met pensioen ging, kochten ze een tent en gingen ze reizen.

Na zijn overlijden in 1995 woonde Fernande nog vijf jaar alleen, waarna ze, wegens haar verminderd zicht, ging inwonen bij haar dochter en schoonzoon. Op 96-jarige leeftijd verhuisde ze naar woonzorgcentrum 'Het Heiveld'. Hoewel ze niet goed kan zien "geniet ze des te meer van een wandeling, een straaltje zon of een goed glas wijn", aldus haar verzorgers.

"Steeds meer Gentenaars bereiken de leeftijd van 100 jaar of meer", weet Sofie Bracke nog. "Twintig jaar geleden telde onze stad 24 eeuwelingen, tien jaar later waren dat er al 45 en in 2017 wonen er dus bijna 60 eeuwelingen in Gent", klinkt het.