Oudervereniging voor couveusekinderen wil volwaardige deelname ouders aan zorg en overleg

In ons land worden jaarlijks 10.000 kinderen te vroeg geboren, wat neerkomt op acht procent van de geboortes. Het is vandaag Wereldprematurendag en daarom vraagt de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC) de actieve ondersteuning van ouders van een vroeggeboren kind, opdat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de zorg. "Laten we ervoor zorgen dat ouders ouders kunnen zijn, en niet enkel bezoekers", zegt VVOC-voorzitster Yannic Verhaest.

In ons land worden jaarlijks 10.000 kinderen te vroeg geboren, wat neerkomt op acht procent van de geboortes. Hun ouders voelen zich volgens de VVOC vaak angstig en onbekwaam om de zorg voor hun kind volwaardig op te nemen in de medische omgeving van het ziekenhuis.

Volgens de oudervereniging is er al veel veranderd doorheen de jaren. Waar ouders eind jaren tachtig enkel als passieve bezoekers hun kind in de gesloten couveuse mochten bekijken, krijgen ze vandaag op veel plaatsen letterlijk en figuurlijk meer ruimte om bij hun kind te blijven.

Rooming-in

Ondanks die positieve evolutie zijn er nog veel verschillen. "Het is belangrijk dat ouders bij hun kind kunnen blijven. Op diensten met nieuwe architectuur, zie je een evolutie naar rooming-in (ouders die bij hun kind overnachten, red.). Op andere plaatsen is het meer zoeken hoe ouders voldoende privacy kunnen hebben om langere tijd bij hun kind te blijven", zegt Verhaest.

De VVOC ziet veel goede wil, en hoopt dat die trend voortgezet wordt. "We hopen in de nabije toekomst te mogen dromen van een volwaardige ouderparticipatie in alle neonatale diensten, niet alleen in de verzorging van hun kind maar ook als gelijkwaardige partner in het overleg rond de totale zorg voor hun kind", zegt Verhaest. "Geef hen de kans en zij zullen door hun ouderlijke zorg, liefdevolle koestering en intense observatie de experten zijn in het kennen van hun kind."