Ouderschapsverlof blijft maar pieken: "Wie gaat die gaten opvullen?” Brecht Herman

18 februari 2019

05u38 4 Almaar meer werknemers nemen ouderschapsverlof. In zes jaar tijd is het aantal maandelijkse uitkeringen met 28% gestegen. Vorig jaar koos ruim twee derde van alle aanvragers ervoor om tijdelijk vier vijfde te werken.

Iedere werknemer in ons land heeft recht op vier maanden ouderschapsverlof per kind. En steeds meer van hen maken daar ook gebruik van, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Werden er in 2012 nog gemiddeld 50.766 uitkeringen per maand gestort, dan waren dat er vorig jaar al 65.218 (+28,5%).

Opvallend is dat twee derde van alle werknemers met ouderschapsverlof kiest voor het systeem waarbij ze één dag in de week niet hoeven te werken. De mogelijkheden om halftijds of voltijds verlof te nemen, zijn met respectievelijk 16% en 15% een stuk minder populair.



Vorige zomer besliste de federale regering dat het ook mogelijk moet zijn om een halve dag ouderschapsverlof per week of een hele dag per twee weken op te nemen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vermoedt dat die nieuwe optie eveneens erg gewild zal zijn bij de werknemers - en daar kijkt het niet naar uit. “Het is immers bijna onmogelijk om een extra personeelslid te vinden dat inspringt voor één halve of volledige dag”, zegt voorzitster Christine Mattheeuws.

Een mogelijke oplossing is volgens het NSZ om flexi-jobs in meer sectoren dan enkel de horeca en kleinhandel toe te staan. Lees er meer over in onze abonneezone.