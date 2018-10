Ouders wijzen met de vinger naar juffen na verdrinking kleuter op schooluitstap: "Ze zaten op een bankje op hun telefoon te kijken" jv

15 oktober 2018

12u49

Bron: belga 6 Een honderdtal ouders heeft zich vanochtend verzameld voor de kleuterschool 'Petits Goujons' in de Grondelsstraat in Anderlecht. Ze eisen dat directie van de school verantwoording aflegt na het overlijden van een vierjarige jongen die er in het tweede kleuterklasje zat.

Het jongetje was afgelopen dinsdag met zijn school op uitstap toen hij in de vijver van het kasteel van Gaasbeek (Lennik) was gevallen. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Tijdens het weekend overleed hij.

"Wij willen de waarheid kennen over de omstandigheden van het ongeluk, want de directie geeft ons geen enkele informatie. Bovendien strookt de versie van de school niet met de getuigenissen van de kinderen die mee op de excursie waren. Volgens hen zaten de vier personen die hen begeleidden, op een bankje op hun telefoon te kijken in plaats van op hen te letten", zegt Choukri Nour-Eddine, voorzitter van het oudercomité. "Wij willen dat de directie haar verantwoordelijkheid opneemt en zich niet tevreden stelt met ons te zeggen dat het onderzoek loopt. Wij klagen al lang het personeelstekort aan bij de omkadering voor de kinderen."

De directrice wilde de misnoegde ouders niet te woord staat. Ze is wel bereid om een delegatie van de ouders bij zich te ontvangen.