Ouders wachten al maanden op psychologische hulp voor hun dochter: “Dit is een meisje van 12 dat neerschrijft dat ze dood wil” Wachttijden in jeugdzorg lopen op Redactie

24 mei 2019

09u23

Bron: VTM Nieuws 12 Jongeren met psychische problemen moeten gemiddeld 122 dagen wachten voor ze kunnen geholpen worden in centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg. De wachttijd is in de laatste vijf jaar met twintig dagen toegenomen. Freek Braeckman sprak met ouders die ook al een hele tijd wachten op geschikte hulp voor hun dochter (12).

De ouders adopteerden hun dochter toen ze acht jaar oud was. Al snel bleek dat het niet goed ging met het meisje, en dus zochten ze hulp. Na zeven maanden konden ze privé terecht bij een psycholoog. De therapie heeft lang geholpen. Tot vorig jaar. Van de psycholoog kregen de ouders de raad om hun dochter te laten evalueren in Gasthuisberg. De wachttijd voor psychologische hulp ligt daar op twee tot drie maanden. Het koppel heeft die wachttijd uitgezeten en is nadien doorverwezen naar een observatie- en begeleidingscentrum, met een wachttijd van acht maanden.

Begin dit jaar is het helemaal uit de hand beginnen lopen. Hun dochter sticht brand, loopt weg van huis en komt pas dagen later terug, en doet zichzelf pijn. Het meisje heeft ook al duidelijk gemaakt “dat ze dood wil”. De ouders hebben al meermaals om hulp gevraagd, maar botsen telkens op een lange wachttijd. Pas nu het parket en de jeugdrechter zich ontfermen over de zaak, komt er schot in. Het dossier van hun dochter heeft nu de hoogste urgentie gekregen. Maar er is nog steeds een plaatstekort, en dus wacht het twaalfjarige meisje vandaag nog altijd op een plek in een zorginstelling.