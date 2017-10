Ouders van Vince (2) vermoeden ontvoering KIM AERTS EN KURT WERTELAERS

05u00 0 rv De ouders van de 2-jarige Vince uit Oud-Heverlee dienen een klacht in tegen onbekenden. Het kind verdween en werd om 2 uur 's nachts gevonden in een greppel, op 1,5 km van huis. De ouders zijn ervan overtuigd dat hun kind ontvoerd werd en dan achtergelaten.

Vince verdween vrijdagavond even voor 22 uur uit de ouderlijke woonst in Oud-Heverlee. Zijn papa was even weg, zijn mama was boven het badje voor de peuter aan het laten vollopen. Toen ze beneden kwam, stond de voordeur wagenwijd open en was het jongetje weg. Na een massale zoektocht met politie, brandweer en tientallen buurtbewoners werd het kind pas vier uur later gevonden. De kleine Vince zat op anderhalve kilometer van huis in een greppel naast een modderige bosweg, in de gietende regen. Hij droeg enkel een pyjama. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor controle, maar bleek niet onderkoeld. Het jongetje stelt het goed.



