Ouders van Verongelukte Kinderen zenden radiospot uit voor elk dodelijk slachtoffer dat dit jaar valt in verkeer en ze zitten al aan 67 Koen Van De Sype

19 maart 2018

17u37

Bron: Eigen Berichtgeving 20 De actiegroep Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) heeft een opmerkelijke radiospot de digitale ether ingestuurd. Daarin vertelt de moeder van een jongen die zijn leven verloor in het verkeer dat er dit jaar al 67 dodelijke slachtoffers vielen op de weg. Elke keer dat daar tot het einde van het jaar nog iemand bijkomt, zal een nieuwe spot op de radio te horen zijn. “We willen zo de cijfers uit de statistieken tastbaarder en menselijker maken”, aldus Koen Van Wonterghem van OVK.

“In 2017 stierven in België 640 mensen in het verkeer”, zo klinkt het bij Geoffrey Hantson van Happiness Brussels, dat de campagne in goede banen leidt. “Een daling van 13 procent in vergelijking met het jaar voordien en dat is uiteraard positief nieuws. Maar toch vooral voor de statistieken, want los van een cijfer zijn die 640 verkeersdoden in de eerste plaats 640 mensen. Altijd iemands wereld die stopt met draaien en de wereld van vele anderen die verwoest wordt. Altijd iemands dochter of zoon die nooit meer terugkomt.”

640 doden

De actiegroep Ouders van Verongelukte Kinderen wil met de nieuwe radiospot tonen dat 640 doden in het verkeer nog altijd heel veel is. Elke keer iemand sterft op de weg zal er dit jaar een melding gemaakt worden op DAB+-zenders zoals Club FM, VBRO en Family Radio. “We hopen dat nog andere zenders onze actie over willen nemen”, aldus Hantson. “Donderdag is de spot in première gegaan. Toen zaten we al aan 64 dodelijke slachtoffers in 2018. Intussen is dat al gestegen tot 67.”

De spot wordt ingelezen door een moeder die haar zoon verloor in het verkeer, zo vertelt Koen Van Wonterghem van de actiegroep Ouders van Verongelukte Kinderen. “Zij zal de vertrouwde stem worden die de mensen elke keer zullen horen als er iemand overlijdt in het verkeer. Telkens opnieuw. Jammer genoeg vaak meerdere keren per dag.”

Updates

De updates zullen zo snel mogelijk gebeuren en worden gemaakt op basis van een algoritme dat vermeldingen van dodelijke verkeersongevallen in de media scant en berichten van de federale politie. Met als doel iedereen ertoe aan te zetten minder snel te rijden, de smartphone niet te gebruiken achter het stuur en alcohol en drugs in het verkeer links te laten liggen.