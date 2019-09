Ouders van Pia zijn dolenthousiast: “Dit hadden we niet verwacht!" Annick Wellens & Jan Aelberts

18 september 2019

07u37 62 Onwezenlijk, inmiddels zijn er 972.000 sms’jes voor Pia verstuurd. Daarmee hebben de ouders van baby Pia ruim hun doel van 950.000 sms’en behaald. “We zijn er bijna”, reageerde Tim, de papa van Pia, nog toen VTM Nieuws vanmorgen aan de deur stond. “Nog een laatste effort van iedereen en dan is het gelukt”, besloot de mama van Pia.

“We hebben altijd gezegd dat we zeker aan 950.000 moeten geraken, dan zijn we honderd procent zeker”, legt Ellen, de mama van Pia, uit. “Maar virtueel zijn we er denk ik.” Ook Tim, de vader van het kleine meisje, reageert gelukkig: “Ik vertrouw erop dat die laatste sms’en vandaag nog zullen komen”.

De ouders van Pia hadden nooit durven dromen dat ze zo’n immens groot bedrag op zo'n korte tijd konden inzamelen: “Twee dagen geleden dachten we nog dat we aan een onmogelijke opdracht bezig waren. Nu moeten we beginnen regelen om naar Amerika te gaan, om het medicijn te gaan halen.”

Of het spuitje dan nog voor dit jaar is? “Dat zou ongelooflijk zijn, moest het lukken om het haar als kerstcadeau te geven. Ik kan niets mooier bedenken”, aldus mama Ellen. “Er zullen eerst nog een aantal onderzoeken moeten gebeuren, om te zien dat ze helemaal in orde is om het spuitje te krijgen. Die zullen vermoedelijk hier nog in België plaatsvinden. Dan kan er een afspraak gemaakt worden met het desbetreffende ziekenhuis waar de inspuiting zal plaatsvinden.”

Sms-actie

De ouders van de kleine Pia, amper 9 maanden oud, startten maandag een nationale sms-actie om hun dochter te redden. Het enige geneesmiddel dat haar kan genezen kost 1,9 miljoen euro en is meteen het duurste ter wereld. “Stuurt één Belg op tien een sms, dan is het leven van ons dochtertje gered”, legde mama Ellen eerder uit. “Ongelooflijk dat heel België zich verenigd heeft om te zeggen ‘we regelen dit voor jullie’”.