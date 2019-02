Ouders van overleden zoontje schenken geld aan onderzoek naar zeldzame ziektes Daimy Van den Eede Tanita De Mey

28 februari 2019

16u30

Bron: VTM NIEUWS 0 Aurélien, het zoontje van Josephine en Benjamin, stierf tien maanden na zijn geboorte aan een onbekende en zeldzame ziekte. Het kindje werd gezond geboren maar na vijf weken werd een afwijkende oogreflex ontdekt. Na heel wat onderzoeken stellen de dokters uiteindelijk een groot hartprobleem vast. De oorzaak daarvan is nog altijd niet bekend.

Drie kwart van de zogenoemde zeldzame ziektes treffen in de eerste plaats kinderen. Vandaag is de internationale dag van de zeldzame ziektes. Daarmee wil men aandacht vragen voor patiënten en hun omgeving.

Speciaal fonds

Ook de ouders van Aurélien dragen hun steentje bij door een bijzonder fonds op te richten in samenwerking met het UZ Brussel. In het Aurélienfonds zit alvast het geboortegeld van hun zoon. Het is de bedoeling dat al het geld naar onderzoek gaat rond zeldzame ziektes.