Ouders van minstens vijf Congolese "weeskinderen" blijken nog in leven kv

01 augustus 2019

06u32

Bron: Belga 16 Het gerechtelijk onderzoek naar adoptiefraude bij Congolese kinderen en een vijftiental Belgische ouderparen zit in een eindfase. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. "De onderzoeksrechter hoopt het gerechtelijke onderzoek in ­augustus af te ronden. We hebben aanwijzingen dat er in vijf gevallen sprake is van frauduleuze adoptie", zegt parketwoordvoerster Wenke Roggen.

Concreet zijn dus vijf kinderen ontvoerd en als "weeskind" aangeboden aan Belgische ouders. Minstens drie van die vijf kinderen - de meisjes Samira, Zakiatu en Jaëlle (allemaal nu 7 of 8 jaar oud) - kregen na hun ontvoering een andere naam en geboortedatum. Een DNA-onderzoek in België bij vijftien andere vermoedelijk ontvoerde kinderen levert voorlopig niets op. "Dit pijnlijke verhaal heeft onze levens, die van de biologische ouders en die van de kinderen compleet overhoop gehaald", reageren drie van de vijf Belgische ouderparen.

De vermoedelijke spilfiguur van de hele carrousel, leert het ­onderzoek, is Julienne Mpemba (41), een Belgisch-Congolese vrouw uit Namen met contacten tot in de hoogste Congolese politieke kringen én de Franse ­Gemeenschap. In oude interviews zegt ze dat ze zo'n vijftig Congolese kindjes 'een nieuwe toekomst' ­bezorgd heeft. Het federale parket verdenkt haar van mensenhandel met minder­jarige slachtoffers. Ze zat maandenlang vast en is nu, in afwachting van haar proces, vrij met een enkelband.