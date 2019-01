Ouders van Mawda wachten nog altijd op verblijfsvergunning: “Als de dood van je kind geen uitzonderlijke omstandigheid is, wat dan wel?” Woordvoerder: “Premier Michel heeft ouders geen regularisatie beloofd” HA

29 januari 2019

20u51

Bron: Belga 1 Acht maanden na de dood van hun dochter hebben de ouders van Mawda Shawri nog steeds geen verblijfsvergunning. In principe kunnen ze naar een gesloten centrum worden gestuurd. In tegenstelling tot wat door de advocaten wordt beweerd, heeft premier Charles Michel niet beloofd dat de ouders van Mawda zouden geregulariseerd worden, zo laat zijn woordvoerder weten.

Vijf dagen nadat de Koerdische peuter Mawda Shawri (2) omkwam door een verdwaalde politiekogel, ontving premier Michel de verslagen ouders. In het parlement zou hij zelfs een regularisatie in het vooruitzicht hebben gesteld.

Maar ruim acht maanden na datum leven de ouders nog altijd in onzekerheid. “We staan nergens”, zegt Selma Benkhelefa, die voor de ouders optreedt als advocaat, in het weekblad Knack.



“Op 28 mei hebben we het dossier ingediend, en we hebben nog altijd geen antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het duurt uitzonderlijk lang, terwijl het eenvoudig is: volgens de wet kunnen asielzoekers geregulariseerd worden in het geval van uitzonderlijke omstandigheden. Als de dood van je kind geen uitzonderlijke omstandigheid is, wat dan wel?”

Premier Michel heeft evenwel niet beloofd dat de ouders van Mawda zouden worden geregulariseerd, zegt zijn woordvoerder. Hij verwijst daarbij naar wat Michel op 31 mei van vorig jaar zei in het parlement. “Mijn intentie is deze kwestie te behandelen met het volle respect voor de regels van de rechtsstaat en de democratie, conform het wettelijke Belgische kader.”