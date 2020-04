Ouders van kinderen met een beperking voelen zich in de steek gelaten ADN

08 april 2020

19u35

Bron: Belga 6 "De federale en Vlaamse overheid besteedt onvoldoende aandacht aan onze kinderen", zegt Marc Van Gestel, de woordvoerder van het Vlaams Netwerk Kritische Ouders (VNKO). Hij klaagt de schrijnende verhalen aan die hij opvangt uit instellingen voor mensen met een beperking.

Concreet gaat het over ruim 10.000 zorggebruikers die in leefgroepen/wooneenheden wonen, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Een aantal van hen zit thuis in quarantaine wegens de lockdown.

"Om deze zorggebruikers te ondersteunen en te verzorgen zijn er ook ruim 10.000 begeleiders actief", vertelt Van Gestel. "Dat zijn mannen en vrouwen die ook een gezin hebben en besmet kunnen worden met het Covid-19-virus. De voorzieningen doen zelf wat ze kunnen. En de bewoners blijven netjes binnen. Maar social distancing is onmogelijk voor hen. Fysiek contact is vaak hun enige contact trouwens."

Krappe personeelsbezetting

"Wanneer hun begeleid(st)er zelf drager zijn van Covid-19, dan dreigen ook daar drama's. Zeker omdat er bijna geen bescherming aanwezig is en afstand houden onmogelijk is.



Bovendien is de personeelsbezetting zo krap en de werklast zo hoog, dat men niet alle mogelijk zieke personeelsleden preventief kan schorsen. Integendeel, personeel dat 'milde' symptomen heeft, wordt gevraagd om zo lang mogelijk te blijven werken. Ook mensen die positief getest werden bij triageposten, worden verondersteld na genezing (enkele dagen) terug aan het werk te gaan", zegt Van Gestel.

Testen

De ouders van gehandicapte kinderen vragen meer testen voor personeel, zodat besmet personeel thuis mag/moet blijven en meer beschermingsmateriaal voor de medewerkers. Ze vinden ook dat gebruikers (van de zorginstellingen) die symptomen hebben, getest moeten worden zodat ze niet onnodig in isolatie moeten, wat hen onrustig maakt.

"Wanneer zieke gebruikers niet naar het ziekenhuis mogen/kunnen, dan zou er extra hulp moeten komen van thuisverpleging", vindt Van Gestel. "Begeleid(st)ers zijn geen verpleegkundigen.”

Perspectief

"Voor zorggebruikers die thuis zitten en waarvoor de thuisopvang niet langer haalbaar is, zouden er twee testen moeten komen: ofwel kijken of ze drager zijn, ofwel kijken of ze anti-stoffen hebben. Op basis daarvan moet een planning gemaakt worden voor de terugkeer naar de voorziening. Alleen zo komt er een perspectief van een oplossing voor hun uitzichtloze situatie.”