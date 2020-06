Ouders van kinderen met beperking willen heropening scholen en tehuizen: “Er dreigen drama’s” Redactie

02 juni 2020

13u14

Bron: Belga 4 Een groep ouders van kinderen met een beperking, verzameld in het Vlaams Netwerk Kritische Ouders (VNKO), slaakt in aanloop naar de nieuwe Nationale Veiligheidsraad een noodkreet. Ze wijzen erop dat de versoepelingen op het terrein niet snel genoeg uitgevoerd worden. Zo blijven scholen dicht of worden kinderen met een beperking geweigerd, en bij tehuizen en dagcentra doet zich hetzelfde voor. De ouders willen tegen midden juni een volledige heropstart. "Er dreigen drama's", stelt VNKO.

De kinderen met een beperking worden geweigerd omdat ze (ongewild) spuwen of speekselvloed hebben en geen mondmasker kunnen dragen of geen afstand kunnen houden. Een gevolg daarvan is dat (semi-)internaten ook niet opgestart raken, omdat er onvoldoende personeel is voor voltijdse opvang. In tehuizen en dagcentra gebeurt hetzelfde, omdat veel voorzieningen vragen stellen bij de transfers tussen thuis en de voorziening.

De ouders wijzen erop dat het aantal besmettingen afneemt, en ze noemen zichzelf, als ouders en mantelzorgers, een betrouwbare partner. Bovendien heeft VNKO geen weet van besmettingen die in een voorziening binnengebracht werden door personen met een beperking. Een heropstart moet ademruimte creëren voor de gezinnen. "Er dreigen drama's", klinkt het. "Nu moet de pedagogische werking hersteld worden, zodat alle therapieën weer kunnen starten.”



Van de bevoegde politici en overheidsdiensten vragen ze dan ook extra aandacht en vertrouwen. Daarnaast moet er goede, duidelijke en eenvormige informatie komen voor preventiediensten.