Ouders van elf meisjes eisen dat hun dochters hoofddoek mogen dragen op school

De ouders van elf meisjes pikken het niet dat hun dochters geen hoofddoek meer mogen dragen op school in Maasmechelen. Ze stappen daarom naar de rechtbank.

Vijf jaar geleden lanceerde de koepel van gemeenschapsonderwijs GO! een verbod op levensbeschouwelijke tekens op school. Ook de hoofddoek hoorde daarbij.

De afgelopen jaren hanteerden de scholen Nikola Tesla en Maxwell een uitdoofbeleid. De hoofddoek werd met andere woorden nog gedoogd, maar sinds kort geldt er een algemeen verbod. Vandaar dat de ouders nu de stap richting burgerlijke rechtbank in Tongeren zetten.

"Heel verbaasd"

"We waren heel verbaasd toen we dat nieuws hoorden", stelt Denis Vonckers aan VTM Nieuws. Hij is de algemeen directeur van Scholengroep 14. "We hadden eerder wel een brief gekregen van die ouders om ons in gebreke te stellen. Daar hebben we correct op geantwoord en met die mensen hebben we ook gepraat. Maar blijkbaar was dat niet voldoende. Na vijf maanden hebben ze dan toch beslist om ons te dagvaarden."

"De ouders vonden dat ze dat moesten doen in naam van hun kinderen. Maar die laatsten voelen zich niet ongelukkig op onze scholen, dat zeggen ze toch zelf."