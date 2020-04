Ouders spenderen vier tot vijf uur per week aan thuisonderwijs AH

20 april 2020

13u07

Bron: Belga 1 Ouders spendeerden de voorbije weken gemiddeld vier tot vijf uur per week per kind aan de hulp en begeleiding bij het schoolwerk. Voor ouders met kinderen die een ontwikkelingsstoornis hebben, zoals dyslexie of autisme, liep dat op tot gemiddeld zeven uur per week. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de UGent.

In de strijd tegen het coronavirus wordt het onderwijs in Vlaanderen sinds 16 maart op afstand georganiseerd. Vanuit de UGent werd een bevraging georganiseerd bij ouders van kinderen met en zonder een ontwikkelingsstoornis. Die rondvraag werd uiteindelijk door 2.328 personen volledig ingevuld (waarvan ongeveer 35 procent ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis).

Verschillen niet groter laten worden

Kinderen spendeerden uiteraard meer tijd aan het thuisleren dan vóór de maatregelen. Voor kinderen in het secundair onderwijs was dat gemiddeld vier uur per dag. De vanuit de overheid beoogde vier uur studietijd werd voor die kinderen dus ook in de eerste periode van thuisleren al bereikt. “Het zal belangrijk zijn voor scholen om hier rekening mee te houden, en het aantal taken niet nog meer op te drijven”, klinkt het bij de onderzoekers.

Lagereschoolleerlingen besteedden ongeveer twee uur per dag aan thuiswerk, voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis was dat ongeveer twintig minuten langer. “Het zal belangrijk zijn dat scholen deze verschillen niet meer laten toenemen, bijvoorbeeld door aangepaste taken of meer ondersteuning te geven.”

Tot meer dan zeven uur per week

Ouders gaven aan dat ze gemiddeld vier (voor secundair onderwijs) à vijf (voor lager onderwijs) uur per week bezig waren met het schoolwerk van hun kind. Voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis was dit respectievelijk ongeveer vijfenhalf en meer dan zeven uur. “Een groot gedeelte van die tijd waren ze effectief actief met hun kind bezig, bijvoorbeeld door uitleg te geven of samen oefeningen te maken.”

Het lijkt er dus op dat de beoogde twee uur per week actieve betrokkenheid van ouders al ruimschoots bereikt is, en dat ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis hier beduidend zwaarder belast worden.

Kon specifieke bijkomende ondersteuning vroeger eventuele problemen helpen aanpakken, dan valt die hulp nu weg Onderzoekers UGent

De specifieke bijkomende ondersteuning (bijles, logopedie, psychotherapie,...) die sommige kinderen kregen vóór de coronamaatregelen werd vrijwel volledig stopgezet. “Ook dit draagt bij tot de belasting van de gezinnen. Waar de bijkomende ondersteuning vroeger eventuele problemen, onder meer op het gebied van leren, kon helpen aanpakken, valt die hulp nu weg. De recente goedkeuring van tele-hulpverlening zal voor deze gezinnen wellicht welkom zijn”, besluiten de onderzoekers.

Lees ook:

Onze journaliste geeft les aan haar drie kinderen: “Ken ik al die vervoegingen eigenlijk zelf nog?” (+)

Preteachen: zo moet je dat doen (+)