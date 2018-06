Ouders slachtoffer volgen reconstructie van kruisboogmoord Hans Verbeke

19 juni 2018

15u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Tieltse deelgemeente Schuiferskapelle is dinsdagvoormiddag de reconstructie gehouden van de zogenaamde kruisboogmoord.

Omdat hij niet kon verkroppen dat de moeder van zijn twee kinderen een voorzichtige relatie had aangeknoopt met de 28-jarige Björn De Vrieze, kocht Tieltenaar Jordy Vande Sompele (23) een kruisboog en wachtte hij een dag later zijn liefdesrivaal op bij diens woning. Toen de slagerszoon die bewuste 1 mei thuiskwam, werd hij beschoten zonder dat hij de kans had zich te verweren. De Vrieze overleed ter plaatse. De dader sleepte daarna het stoffelijk overschot naar binnen en liet het achter in de inkomhal. Daarop nam hij de vlucht.

Omdat het algemeen bekend was dat er wrijvingen waren tussen dader en slachtoffer, werd Vande Sompele dezelfde dag nog opgepakt. Hij legde volledige bekentenissen af. Rond tien uur deze morgen arriveerde eerst een kolonne voertuigen - waaronder twee minibussen - met mensen die aanwezig hoorden te zijn op de reconstructie: onderzoeksrechter, parketmagistraten, wetsdokter, technisch labo,… Kort nadien, onder escorte van twee bereden agenten, werd de dader naar de woonwijk Drie Wilgen gebracht, op de achterbank van een geblindeerde zwarte Mercedes.

De ouders van het slachtoffer stonden erop de wedersamenstelling bij te wonen, in de hoop een antwoord te krijgen op een pak vragen die ze zich stellen sinds de fatale dag, nu exact zeven weken geleden. Ze konden ter plaatse alles volgen op een televisiescherm in een commandowagen van de federale politie. Op die manier werden ze niet rechtstreeks geconfronteerd met de dader. De reconstructie nam zowat twee uur in beslag. Om pottenkijkers te weren, beslisten politie en parket om de omgeving hermetisch af te sluiten.