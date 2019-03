Ouders pasgeboren Antwerpse baby nog niet gevonden, naamgeving van kindje laat nog even op zich wachten ADN

06 maart 2019

09u18

Bron: Belga 0 In Antwerpen is het onderzoek naar de identiteit van de ouders van de gisteren gevonden baby nog volop aan de gang. Als de ouders niet snel worden gevonden, komt het kindje onder de voogdij van burgemeester Bart De Wever (N-VA), als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Pas nadien kan het kindje een (voorlopige) naam krijgen, laat zijn kabinet weten.

Het jongetje werd gisteren door een poetsvrouw aangetroffen in de inkomhal van een appartementsgebouw, omwikkeld met handdoeken en in een papieren zak. Het was volgens de eerste aanwijzingen nog maar heel recent ter wereld gekomen. Het kindje verkeerde wel in goede gezondheid. De politie startte meteen een buurtonderzoek om de identiteit van de ouders te achterhalen, maar dat zou voorlopig nog niet gelukt zijn. Het jongetje zelf werd naar het ziekenhuis gebracht en er wordt verder opvang voor hem voorzien.

"Vermits er momenteel een onderzoek loopt naar de identiteit van de moeder van het aangetroffen kindje, zal het kabinet in overleg met de politie en het parket de nodige stappen ondernemen om de voogdijprocedure te officialiseren van zodra er meer duidelijkheid is over het onderzoek", laat het kabinet van De Wever intussen weten.



"Hoe dan ook is de burgemeester zelf momenteel in het buitenland en zal de praktisch-juridische afwikkeling van deze procedure pas afgerond kunnen worden na zijn terugkomst. Indien de burgemeester finaal als voogd aangesteld wordt, zal hij het kindje uiteraard zelf eerst bezoeken. De eventuele naamgeving van het kindje zal in ieder geval pas nadien gebeuren.”