Ouders overleden peutertje Mawda willen parlementaire onderzoekscommissie: "We mochten niet bewegen, maar smeekten om een ambulance" Premier betuigt medeleven met familie Stéphanie Romans

21 mei 2018

14u07

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 264 De familie van het vorige week overleden peutertje Mawda (2) verzet zich tegen de begrafenis woensdag van het kindje. Ze willen eerst meer duidelijkheid over de feiten en vragen een parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak. Hun vertrouwen in het parket van Bergen is weg, zeiden ze vanmiddag op een persconferentie, waarop ze voor het eerst hun versie van de feiten gaven.

De begrafenis vindt normaal gezien woensdag plaats in La Louvière waar Mawda officieel is doodverklaard in het ziekenhuis.

Mawda kwam vorige week om het leven bij een achtervolging en schietpartij in Maisières (Bergen). Ze overleed nadat ze een kogel in de wang had gekregen. De politie achtervolgde de bestelwagen waar Mawda met haar familie en in totaal 30 personen in zat. Daarbij werden ook schoten gelost toen de bestuurder van de bestelwagen op de agenten wilde inrijden.

"Hebben maar één schot gehoord"

De vader verklaarde deze namiddag dat ze één schot gehoord hebben. "Dat schot werd afgevuurd door een politieagent in het politievoertuig dat links naast het bestelbusje reed." Hij vertelde dat de bestelwagen achtervolgd werd door een viertal politiewagens, eentje aan elke kant van de bestelwagen en twee achter de bestelwagen. De familie van Mawda zat voorin naast de chauffeur, terwijl er zich achterin nog een familie bevond. Die zouden de ruiten achterin stukgeslagen hebben om via het raam te tonen dat er zich kinderen in het voertuig bevonden.

De moeder van Mawda voelde na het schot meteen bloed op haar nek. De pols van Mawda werd zwakker. Het schot zou de chauffeur gemist hebben en de tweejarige peuter geraakt hebben.

Daarna is de bestelwagen gestopt en zijn de inzittenden uitgestapt. "We mochten niet bewegen. Anders zouden ze op ons schieten", aldus de papa van Mawda. Volgens hem smeekten ze om een ambulance, maar die kwam pas na een twintigtal minuten. Een politieagent gaf het kindje ondertussen mond-op-mondbeademing.

'We mochten niet bewegen. Anders zouden ze op ons schieten' Papa van Mawda

Collectieve rouw

De ouders moesten daarop mee met de politie en hebben naar eigen zeggen twee dagen geen nieuws gehad over hun dochter.

Peter Terryn van de organisatie Solidarity4All staat de familie bij. "We organiseren een periode van collectieve rouw van tien dagen en roepen iedereen op om kledingstukken van kleine kinderen voor het raam te hangen", zei hij op de persconferentie met de ouders van Mawda. Een tolk hielp de familie hun versie van het verhaal te vertellen op de persconferentie. "Er zijn woorden in hun mond gelegd, terwijl zij nooit rechtstreeks met een journalist hebben gesproken."

De versie van de feiten van de ouders komt niet overeen met de versie van het parket. Daarom vraagt Olivier Stein, de advocaat van de ouders een onafhankelijk onderzoek. "We verwachten snel resultaten van het onderzoek en zelfs een arrestatie", aldus Stein.

"Onderzoek verloopt in totale onafhankelijkheid"

Premier Charles Michel heeft vandaag zijn medeleven betuigd met de familie. Over de inhoud van de het gesprek tussen de premier en de familie werden geen details vrijgegeven. Michel zei gisteren dat de onderzoeken van het Comité P en het parket "in totale onafhankelijkheid" gebeuren. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigde dat: "Het Comité P werkt zeer onafhankelijk en rapporteert aan het parlement".

Jambon zei eerder al dat hij de definitieve vaststellingen wil afwachten, maar wees wel op de "drieste omstandigheden waarin mensensmokkel gedijt". Hij heeft empathie voor de slachtoffers, maar ook voor zijn politiediensten. "Zij hebben hun werk gedaan en moeten elke dag tegen de mensensmokkel vechten."

Wanneer het Comité P zijn rapport klaar heeft, is niet duidelijk.